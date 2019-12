Paska. In Paska, dort wo die AfD die meisten Stimmen bei der Landtagswahl in Thüringen geholt hatte, gab es eine Dankeschön-Veranstaltung.

In Hochburg der AfD: Kloßessen mit Björn Höcke

So richtig einig waren sie sich in der AfD anscheinend über den Anlass der Veranstaltung nicht. Landtagsabgeordneter Uwe Thrum sprach gegenüber dieser Zeitung von einer „Weihnachtsfeier des Kreisverbandes Südost Thüringen.“ Hartmut Lucas, der auch dem Vorstand des Gebietsverbands der Partei im Saale-Orla-Kreis angehört, bezeichnete das samstägliche Beisammensein im Gasthaus „Linkenmühle“ als „eine Danksagung an die Bürger von Paska.“

Die beschauliche Gemeinde war bekannt geworden, weil das 100-Einwohner-Dorf sich zur Landtagswahl als AfD-Hochburg präsentierte. 60 der 86 Wahlberechtigten füllten einen Stimmzettel aus – 37 davon gaben ihre Zweitstimme der AfD – sie holte mit 62,7 Prozent ihr bestes Ergebnis im Freistaat. Ein Resultat, das den Ort spaltet. Seit dem Wochenende vielleicht erst recht. Gegendemonstration vor der Gaststätte Denn viele, aber nicht alle Einwohner erhielten vom AfD-Gebietsverband eine Einladung zum gemütlichen Beisammensein. „Wir sagen Danke!“ stand in dieser. Zudem, dass es am Abend „Entenbraten oder Rouladen mit Klößen“ gibt und dass das Essen sowie die Getränke „für Sie natürlich kostenlos“ sind. Wer speziell, wann und warum geladen wurde, bleibt offen, das Schreiben landete nicht in allen Briefkästen und Haushalten. Etwa 50 Frauen und Männer gastierten schließlich in der „Linkenmühle“ nahe dem Hohenwarte-Stausee. Zu ihnen zählten zu späterer Stunde auch Thüringens AfD-Chef Björn Höcke und der Bundestagsabgeordnete Stephan Brandner. Medienvertreter erhielten keinen Zutritt ins Gasthaus, vor dem sich zwei Einsatzwagen der Polizei positionierten. Und während drinnen Kaffee und Kuchen gereicht wurden, fand sich im kalten Wind etwa ein Dutzend Demonstranten mit Protest-Plakaten ein. Uwe Thrum lud sie bei seinem Kommen am Nachmittag zum „gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern ein“, was die Gruppe ablehnte. Man müsse aufeinander zugehen, so der 45-jährige, der ein Akkordeon mitgebracht hatte. Das kam dann auch im internen Kreis zum Einsatz. Draußen war die beantragte und genehmigte Demonstrationszeit da schon abgelaufen.