Erfurt. Die weltbesten Radsportlerinnen kehren nach Erfurt zurück. Die Landeshauptstadt ist am 27. Juni wieder Etappenort der Thüringen-Rundfahrt.

Die Lotto Thüringen Ladies Tour kehrt nach Erfurt zurück. Bei der 36. Auflage der Rundfahrt gastieren die Radsportlerinnen am Donnerstag, 27. Juni, erstmals seit 2016 wieder in der Landeshauptstadt. Die Details der Passage stehen noch nicht fest. Strecken-Planer Marian Koppe kündigte aber schon an, dass der dritte Abschnitt der Tour eher flach gehalten wird. „Das verspricht spannende Sprintankünfte“, sagte Koppe.

Vielleicht kommt es trotzdem anders. Vor acht Jahren nämlich behauptete sich die Russin Olga Zabelinskaja nach 103 Kilometer als Ausreißerin mit einem Vorsprung von 23 Sekunden und legte damals auf der zweiten Etappe mit Start und Ziel in Erfurt den Grundstein zu ihrem späteren Gesamtsieg.

Tour als Testlauf für Olympia in Paris

„Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, die Landeshauptstadt wieder in unseren Etappenplan zu integrieren. Erfurt ist das Herz des Freistaates Thüringens – hier schlägt jetzt auch wieder das Herz der Lotto Thüringen Ladies Tour“, sagte Rundfahrt-Direktorin Vera Hohlfeld.

Die 1986 erstmals ausgetragene Tour rollt vom 25. bis 30. Juni. Neben Erfurt stehen bereits Gera (26. Juni), Mühlhausen (28. Juni) und Altenburg mit einem Einzelzeitfahren am 29. Juni als Etappenorte fest. Für viele Topfahrerinnen wird die Rundfahrt ein wichtiger Testlauf für die Olympischen Sommerspiele, die einen Monat später in Paris beginnen.

red