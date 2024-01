Jena. Eine Begegnung mit der belarussischen Rosenthal-Stipendiatin Volha Hapeyeva in Jena.

Leise, bedächtig entlässt Volha Hapeyeva ihre Sätze in eine unwirklich anmutende Stille, jede Pause, jedes Zögern schenkt ihnen Gewicht. Dass sie im Deutschen eine Fremde sei, mag kaum glauben, wer die belarussische Dichterin und Übersetzerin so wie hier, in einem vormittags menschenleeren Ausstellungsraum der Rosenthal-Villa, reden hört. Dieses Jahr hat sie in Jena das Clara-und-Eduard-Rosenthal-Stipendium inne.

Sprachen sind das Metier der promovierten Linguistin und ihre sorgfältig erwogenen Worte ein fragiles Gehäuse, das sie bewohnt. Dies wäre die einzige Art der Verortung, die sie, freilich unausgesprochen, wohl akzeptiert. Nur vorübergehend hat die selbstbestimmte Literatur-Vagabundin in der Saalestadt eine Zuflucht gefunden: „Ich habe keine Wohnung, nirgendwo“, sagt sie. „Was im November sein wird, weiß ich noch nicht.“

Nach dem Abschied aus Minsk ist Jena ihre siebte Adresse

Seit 2019 hat sie Minsk, den Mittelpunkt ihres früheren Lebens, nicht mehr besucht. Mit kleinem Gepäck war Hapeyeva seitdem in Graz, Berlin oder München zuhause – ebendort, wo gerade ein Stipendium zur Existenzsicherung half. Und jetzt Jena, die siebte Adresse seitdem. Die Stadt ist ihr schon sympathisch, obzwar sie das Paradies am Fuße der Kernberge, die beim Blick aus dem Fenster den Himmel begrenzen, noch gar nicht kennt.

Wir sprechen über Denkräume, Sprachräume, über die vielfältige Möglichkeit, Welt zu beschreiben. Hapeyevas Bücher sind inzwischen in 15 Sprachen geerdet, indessen sie selbst aus dem Deutschen, Englischen, Chinesischen, Japanischen, Ukrainischen und Lettischen übersetzt. „Sprachen faszinieren mich“, sagt sie und erinnert sich an jene Kindertage in Minsk, an die Tante, die Übersetzerin war, und an die polyglotte Bibliothek bei den Großeltern.

Die Kunst des Übersetzens kennt sie von beiden Seiten

„Das war mein Versuch, Menschen besser zu verstehen“, beschreibt sie damaliges Lesebemühen – und weiß deshalb heute genauer, wie schwierig das ist. „Aber eine Sprache zu sprechen ist eine Sache, sie zu übersetzen eine andere“, gesteht sie und schildert, wie sie mit Matthias Göritz, der seit 2015 ihre Verse und Prosa ins Deutsche überträgt, mitunter stundenlang um Vokabeln, um Rhythmus und Klangfarbe feilscht. Die Ergebnisse, sagt sie, seien immer schön, der Weg dorthin jedoch ein Kampf.

„Ich habe das Gefühl, er versteht mich“, zollt Hapeyeva ihm größtes Lob. In dem Gedichtband „Trapezherz“, der voriges Jahr im renommierten Droschl-Verlag erschien, heißt eine Strophe: „sie lauschte den vögeln und hörte bäume / sie lauschte dem rascheln und hörte wespen / sie lauschte der stille und hörte doch kein wort.“ Anfangs sei es ihr, wenn sie so etwas bei einer Lesung vortrug, stets fremd vorgekommen, gibt sie zu. „Doch jetzt fühlt es sich wie Eigenes an.“ Neuerdings verfasst sie Lyrik auch auf Deutsch.

Der neue Roman ist beim Verlag schon in der Pipeline

Jahr für Jahr ein neues Buch. Der Roman „Samota“, in dem die Protagonisten um die halbe Welt reisen, um sie zu retten, kommt im Februar bei Droschl heraus. In „Camel Travel“ (2021) hat sie Kindheitserinnerungen atmosphärisch verarbeitet. Ihre Ich-Erzählerin charakterisiert sich darin als „Außenseiterin und Randständige“. Als Mädchen habe sie viel alleine gespielt, erklärt sie versonnenen Blicks. Vielleicht rührt daher ihre feine, behutsame Kunst der Beobachtung. Und wer am Rand steht, schaut eben leichter darüber hinaus.

„Mich inspiriert alles“, behauptet sie mit einem Lachen, „für die Poesie gibt es keine kleinen Dinge“. Wie jedoch etwas Erlebtes, Gesehenes, Erlesenes lange später aus untergründigen Gedächtnisrinden verwandelt wieder zum Vorschein kommt, könnte ein Mysterium sein. Mag sein, dass Jenas Paradies in den Saaleauen eines Tages bei ihr zum literarischen Schauplatz mutiert. Für die fünfköpfige Fachjury, die ihr unter 52 Bewerbern das Stipendium zusprach, war dies kein Kriterium; deren Votum hieß schlicht: „Volha Hapeyevas ästhetische Textqualität spricht für sich.“

Politische Bekenntnisfragen mag sie schon nicht mehr hören

Dass ihr als Wahlheimat nichts als ihre Literatur bleibt, macht diese ungeheuer authentisch. Somit ist ihr Schreiben im zweifachen Sinne existenziell. Denn in das Land ihrer Väter will und kann sie, solange dort ein repressives Regime herrscht, nicht zurück. Über Politik, so war es vereinbart, wollten wir bloß am Rande sprechen. Also nur eine definitorische Frage: Nein, wehrt Hapeyeva ab, als Dissidentin, Emigrantin oder Exilantin möchte sie gar nicht bezeichnet werden. „Solche Wörter entstehen aus der Position der Staatlichkeit.“

Sie selbst nennt ihre Lebensweise nomadisch und fühlt sich stets heimisch, wo ein freier, emanzipierter, feinfühliger Geist genug Luft zum Atmen findet. Vorerst heißt dieser Ort Jena. Eine nachdenkliche Stille entsteht. Volha Hapeyeva ist ganz bei sich.

Website mit Leseproben: hapeyeva.org