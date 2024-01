Erfurt. Der Musikwettbewerb Thüringen-Grammy hat ein neues Konzept: Alle Bewerber-Songs werden im Abstimmungszeitraum im Radio gespielt. Der Sieger tritt beim Erfurter Krämerbrückenfest auf der Hauptbühne auf.

Mit neuem Konzept geht der Thüringen Grammy in seine 31. Auflage. Trotz gestiegener Kosten wolle der langjährige Newcomer-Musikwettbewerb weiterhin den Teilnehmern das Bestmögliche bieten, erklärte Stefan Wieczorek vom Ausrichter Says Marketing aus Erfurt. Das sei dank vieler Partner gelungen: Zwar stehe jetzt nur noch eine Band oder ein Künstler auf der Bühne, nämlich der Gewinner, dafür würden aber einerseits die Songs aller Bewerber im Votingzeitraum im Radio Top40 gespielt, andererseits trete der Grammy-Gewinner auf der Hauptbühne auf dem Erfurter Domplatz beim Krämerbrückenfestival auf: Am Samstag, dem 15. Juni, ist sie von 12 bis 13 Uhr für ihn reserviert. Dann bekommt er auch den Gutschein für Musikequipment in Höhe von 2000 Euro und die traditionelle Goldene Schallplatte.

Eigener Song und kurzes Video sind gefragt

Bewerben können sich ab sofort alle Musikerinnen und Musiker mit Erst- oder Zweitwohnsitz in Thüringen, ob als Band oder Solist, egal welches Genres, die noch keinen Plattenvertrag haben. Bis zum 30. März 2024 können ein eigener Song und ein 30-minütiges Präsentationsvideo eingereicht werden. Erst entscheidet eine Fachjury über die Songs, vom 4. bis zum 30. April können dann die Fans ihre Stimme abgeben.

Alle Infos unter thueringen-grammy.de