Weimar. Die nächste Schauspielproduktion des Hauses kostet doppelt so viel wie üblich. Und viel mehr Zeit kostet sie auch. Sie ist aber ein besonderes Pilotprojekt mit einer Extraförderung. Warum, erzählen wir hier.

Ein „Schauspiel ohne CO 2 -Ausstoß“ kündigt Weimars Nationaltheater an: die hauseigene Fassung der „Leiden des jungen Werthers“ nach Goethes 250 Jahre altem Briefroman. Da läge ein wenig Spott recht nahe: Verzichten die acht Schauspieler in der Aufführung wohl darauf auszuatmen? Dann allerdings wäre man nahe dran an einem einschlägig bekannten Thüringer Rechtsausleger im Bundestag, der derart unwissenschaftlich Maßnahmen verhöhnte, dem Klimawandel zu begegnen, zu dem menschlicher CO 2 -Ausstoß allerdings gar keinen Beitrag leistet.