Jena. Großer Erfolg für ein besonderes Projekt: Eine Inszenierung aus Thüringen, die einen Theaterskandal in Hannover eingreift, gilt als eine der zehn bemerkenswertesten der Saison.

„Ein charmanter, hinreißender Abend, in dem natürlich ein Dackel eine Rolle spielt, ein Choreograf und eine Kritikerin“ – so fasst die Jury des Berliner Theatertreffens „Die Hundekot-Attacke“ am Theaterhaus Jena zusammen. Deshalb hat man die Stückentwicklung von Walter Bart und seinem Ensemble jetzt als eine der zehn bemerkenswertesten Inszenierungen für Mai nach Berlin eingeladen.