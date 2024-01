Nordhausen. Operndirektor Benjamin Prins verlegt Gounods romantische Oper „Roméo et Juliette“ ins Mafia-Milieu.

So scheu, zaghaft und zart Julia und Roméo, die beiden Liebenden aus Verona, einander beim ersten Alleinsein begegnen, so berührend intim singen sie stimmenumschlungen ihr erstes Duett. Still steht da die Zeit, und alles, was weltet, bleibt außen vor. Es ist musikalisch der vielleicht sinnlichste Moment in Gounods genialer Vertonung der seit 500 Jahren unsterblichen Liebesgeschichte, und auch in der Premiere am Theater Nordhausen legt sich ein seltsamer Zauber über den Saal, ja die ganze Stadt. Jeder weiß, wie es endet.