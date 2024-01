Erfurt. Nach dem 7. Oktober 2023 ist wenig geblieben wie zuvor. Die 32. Ausgabe des Thüringer Festivals versucht im März, darauf zu reagieren.

Die Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 in Israel und der Gaza-Krieg, der darauf folgte, beeinflussen seitdem alles, was in Israel geschieht, sagt die am Dienstag von dort nach Erfurt zugeschaltete Sängerin Talya G.A Solan. „Und es ist unmöglich, nicht an die Geiseln zu denken“, erklärt sie auf Englisch. Das bleibe für sie und ihr Weltmusik-Ensemble Yamma im Fokus, wenn sie nach Thüringen zurückkehren, um am 6. März im Rathaus von Mühlhausen die 32. Jüdisch-israelischen Kulturtage in Thüringen zu eröffnen; tags darauf folgt der Erfurter Zughafen. Gleichwohl freue man sich auf die respektvolle Neugier, mit der das hiesige Publikum Ursprüngen jüdischer Kultur begegne. Das zumindest ist die Erfahrung aus dem vergangenen Sommer, als das Ensemble mit seinen historischen Instrumenten auf dem Rudolstadt-Festival gefeiert wurde.