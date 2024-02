Weimar. Eine besondere Band hat sich für einen besonderen Tag formiert. Sie bitte am 14. Februar zum Konzert mit viel Romantik. Bis dahin besteht eine gewisse Verwechslungsgefahr: aus Gründen.

Ein bisschen merkwürdig klingt der Hinweis schon: „Der Valentinstag ist keine Veranstaltung des DNT“, ist im Internetauftritt des Mon Ami zu lesen. Natürlich nicht, denkt man unwillkürlich. Begangen wird der „Tag der Liebenden“ am 14. Februar schließlich allerorten, vorzugsweise im mehr oder weniger privaten Rahmen trauter Zweisamkeit. Berechtigt ist der Hinweis gleichwohl. Denn für das besondere Konzert, welches das Kulturzentrum ins Programm hob, wollten Leute zuletzt wiederholt Karten an der Theaterkasse erwerben — was nicht völlig unverständlich, aber trotzdem ein Irrtum ist.