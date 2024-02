Gotha/Heiligenstadt. Mitschüler in Heiligenstadt hätten sich einst darüber lustig gemacht, wenn er von faschistoiden Tendenzen vor Ort erzählte. „Mittlerweile lacht niemand mehr.“

„Die Scham, die ich manchmal empfinde, wenn ich das Wort Thüringen höre“, stand am Beginn der Dankesrede, die der in Berlin heimisch gewordene Eichsfelder Fabian Saul (Jahrgang 1986) am Donnerstag in Gotha hielt. An deren Ende stand ein Versprechen: „in diesem Jahr mehr als sonst meine Fähigkeiten und meine Zeit hier in Thüringen einzubringen, in Schulen, Institutionen, Medien, wo auch immer ich einen Beitrag leisten kann, dass wir den faschistischen Vereinfachern die Komplexitäten, Kontinuitäten und Realitäten der Gegenwart entgegenstellen.“