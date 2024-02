Gera. Der Abschied vom Maestro wird abrupt vollzogen. In eine schwere Krise gerät das Kyiv Symphony Orchestra, das seit Sommer 2022 auf Vermittlung von Bundestags-Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) vorübergehend Exil in Gera gefunden hat.

In eine schwere Krise gerät das Kyiv Symphony Orchestra (KSO), das seit Sommer 2022 auf Vermittlung von Bundestags-Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) vorübergehend Exil in Gera gefunden hat. Wie unsere Zeitung am Freitagmorgen zunächst aus Musikerkreisen erfuhr, trennt man sich im Unfrieden vom langjährigen Chefdirigenten Luigi Gaggero. Damit steht der Klangkörper vorerst ohne regulären musikalischen Leiter da.