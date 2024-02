Weimar. Überraschend hatte der Generalintendant angekündigt, im nächsten Jahr vorzeitig aus dem Amt scheiden zu wollen. Wer dann übernimmt, wird derzeit geklärt. Jetzt informierte der Aufsichtsratchef über den vorläufigen Stand der Dinge.

„Ich kenne keinen, der den Job eines Generalintendanten machen will“, sagte Hasko Weber im November in latent provokanter Absicht, als die Ebert-Stiftung in Berlin ein Dossier zur Theaterarbeit in Ostdeutschland vorstellte. Er zielte auf veränderte und gestiegene Anforderungen ab; zudem steht das Intendantenmodell inzwischen grundsätzlich sehr infrage. Och, sie würde es schon machen, warf die Schauspielerin Anica Happich dennoch ein, die für die freie Szene neben Weber auf dem Podium saß; sie leitet das Erfurter Theaterfestival „Phoenix“ und sitzt im Vorstand des Thüringer Theaterverbandes.