Dessi lebt in München, aber in zwei Welten: Sie geht aufs Elite-Gymnasium mit reichen Kindern und lebt im Brennpunktviertel mit anderen Osteuropäern. Diese Welten sollen nie aufeinander treffen – dabei helfen Lügenund Verkleidung.

Daisy ist blond, Dessi ist brünett. Daisy hat blaue Augen, Dessi hat braune Augen. Daisy trägt Rock und Bluse, Dessi trägt Joggingklamotten – kommt immer drauf an, wo Dessislava gerade ist, die 16-jährige Tochter bulgarischer Einwanderer. Am Elite-Gymnasium in der City von München als Daisy, das sie auf Wunsch ihrer Mutter besucht, oder zu Hause als Dessi im Brennpunktviertel Neuperlach am Rande der Stadt. Ihre Umkleidekabine ist der Fotoautomat am U-Bahnhof, Perücke, Kontaktlinsen und Kleidung helfen ihr, sich anzupassen. Denn das will sie um jeden Preis: dazugehören.

HIER geht‘s zur Leseprobe.

Dank frecher Sprüche und Schlagfertigkeit sowie jeder Menge kleiner und großer Lügen schafft Dessi es, ihre beiden Welten streng getrennt zu halten. Nicht auszudenken, wie Familie und Freunde im Viertel explodieren würden, wenn sie von Ferdi wüssten. Ferdi, dem Musterbeispiel eines „weißen Deutschen“ und Dessis großer Liebe. Nicht auszudenken, was passieren würde, wenn ihre reichen, privilegierten Klassenkameradinnen wüssten, dass die gechillte Dessislava, die so gar nicht ihrem Bild einer Osteuropäerin entspricht, ein Doppelleben führt.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Rasant, mit unglaublich komischen Szenen und witzig-scharfen Wortgefechten lässt Anna Dimitrova die Kulturen aufeinander krachen, und das sehr glaubwürdig. Kein Wunder: In „Kanak Kids“ verarbeitet sie gekonnt ihre eigenen Erfahrungen damit, Europäerin zu sein, aber nicht selbstverständlich zu einem europäischen Land gehören zu dürfen.

Dennoch werden beide Seiten nicht geschont, Vorurteile werden überall ungern zugunsten der Realität aufgegeben. Nicht umsonst geben die „weißen Deutschen“ in Dessis Haus ihren Kindern türkische Namen: Damit sie es im Viertel leichter haben. Das ist so absurd-komisch, dass selbst die „Kanak Kids“ schmunzeln. Aber es ist genau der Spagat, den sie selbst täglich leben müssen.

Weil Angriff die beste Verteidigung ist, geht Dessi auf die Bühne, als ihr Doppelleben enttarnt wird. Was sie getan hat und warum, gibt sie bei einem Poetry Slam preis. Und wird auf schönste Weise sowohl von West- als auch Osteuropäern überrascht.

Anna Dimitrova: Kanak Kids. Arctis, 381 Seiten, 19 Euro, ab 14 © Arctis-Verlag | Arctis-Verlag

Mehr Bücher zum Thema