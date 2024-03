Hubert B. erwacht eines Morgens als Buch. Damit ist er nicht allein: Alle Menschen sind Bücher, alle mit ihren eigenen Geschichten und Einbänden – die durchaus irreführen können.

Hubert wacht auf und ist ein Buch. Eines von der voluminösen Sorte, und seinen Einband findet Hubert etwas zu dick. Aber den Gesamteindruck ok. Im Gegensatz zu Gregor Samsa, der sich ziemlich eklig fand, als er eines Morgens als Käfer erwachte. „Die Verwandlung“ hatte Schriftsteller Franz Kafka, der vor 100 Jahren am 3. Juni starb, seine düstere Erzählung über Samsa genannt. Düster jedoch ist nicht Kai Lüftners Ding, er bedient sich fröhlich nicht allein bei diesem Klassiker und philosophiert so heiter wie tiefsinnig über die Menschen.

Als Hubert merkt, dass er ein Buch ist, entdeckt er, wie viele verschiedene Seiten er hat; dass er für andere ein offenes Buch ist und wohl immer war – und dass alle anderen ebenso als Bücher durchs Leben gehen. Und Hubert lernt, sie zu lesen. Frau Meißner, der Dönermann und andere Nachbarn haben ihre ganz eigenen Geschichten in individuellen Einbänden, von denen sich nicht immer auf den Inhalt schließen lässt. Manche sind Sachbücher, manche enthalten Gedichte, andere Geschichten: Dieses vielfältige Universum liegt noch vor dem kleinen Alexander, der bei Hubert im Haus wohnt. Die meisten seiner Blätter sind noch unbeschrieben, der Rest ist wild und bunt.

Anspielungen auf weitere Werke der Weltliteratur lässt sich Kai Lüftner nicht nehmen, der sich wie immer hinreißend und wortspielend durch seine Geschichte reimt, während Wiebke Rauers der Handlung wie immer originell und hintersinnig in ihren Zeichnungen einen eigenen Dreh gibt. Gleich fürs Cover und das erste Bild gilt: Bitte in den Spiegel schauen. Und im gesamten Werk auf Huberts Dackel achten.

Wie immer hat das geniale Duo ein fabelhaftes Werk vorgelegt und dessen Botschaft gleich selbst umgesetzt. Denn die beiden täuschen mit der Optik an: Das hier ist kein klassisches Bilderbuch für Kinder, obwohl Vorlesen und Anschauen den Jüngeren viel Spaß bringen können. Es ist ein kleiner Schatz für alle, die tieferen Sinn gerne mit Humor genießen und vielleicht ein wenig mehr die Autorinnen ihrer eigenen (Lebens-)geschichte werden wollen..

Kai Lüftner (Text), Wiebke Rauers (Illu.): Huch, ein Buch! Oder: Die anderen Seiten des Hubert B. Coppenrath, 40 Seiten, 15 Euro. © Coppenrath-Verlag | Coppenrath-Verlag

Mehr von Wiebke Rauers und Kai Lüftner