Boyd stirbt beim Skaten. Elias bekommt sein Herz – und Boyd dazu. Der hat auf Erden noch etwas zu erledigen und muss Elias außerdem davon überzeugen, dass das Leben toll ist. Gar nicht so einfach, denn Elias hat Angst vor allem.

Ein Toter, der vor Lebenslust strotzt; ein Kranker, der Todesangst vor dem Leben hat: Boyd und Elias scheinen so gar nichts gemeinsam zu haben. Bis auf eines: Boyds Herz. Verloren hat es der Draufgänger, der meist erst macht und dann denkt, weil er von einer Autobahnbrücke gestürzt ist. Auf deren Geländer wollte er mit dem Skateboard lang sausen und noch einen Trick einbauen. Das endete tödlich für Boyd, was ihn zu einem ziemlich angefressenen Geist macht.

Unterhaltsamer und respektvoller Roman

Als solcher muss er im Krankenhaus auch noch der Transplantation seines Herzens in Elias‘ Körper zuschauen. Der 13-Jährige wartet schon sein halbes Leben auf ein Organ – und bekommt den Spender gleich dazu. Denn Boyd kann nur so weit weg, wie sein Herz ihn lässt, was erstmal bedeutet: Er muss in der Klinik bleiben. Will er raus, wird er wie von einem unsichtbaren Gummiband zurückgezogen. Also versucht er, Elias fürs Leben zu begeistern, fürs Draußen, fürs Abenteuer. Denn Elias kann ihn als Einziger sehen und hören. Aber er hat so lange im Krankenhaus gelegen, dass er viel zu viel Angst hat, die Chancen zu nutzen, die ihm Boyds Herz bietet. Doch er muss für seinen Freund noch eine Aufgabe erledigen, die kein anderer übernehmen kann.

Mit dieser aberwitzigen Idee ist Brenda Heijnis ein so unterhaltsamer wie respektvoller Roman gelungen, der auch die metaphysische Ebene der Organspende aufgreift: Wie war der Mensch, dessen Herz ich in mir trage? Wird er ein Teil von mir? Während die niederländische Autorin die beiden Jungen abwechselnd erzählen lässt, entwickelt sie eine sehr eigene und sehr schöne Antwort auf diese Fragen. Das kann urkomisch sein oder, ja, herzergreifend, ist aber nie rührselig.

„Skaterherz“ sensibilisiert unbeschwert für das Thema Organspende und die enge Verbundenheit von Leben und Tod: Es gibt sie nur zusammen. Und vor keinem von beiden muss man Angst haben.

Brenda Heijnis (Text), Birgit Erdmann (Übers.): Skaterherz. Mixtvision, 144 Seiten, 16 Euro (Taschenbuch 10 Euro), ab 12 © Mixtvision | Mixtvision

