Saalfeld. Die Thüringer Schauspielerin Christina Große spielt im Zweiteiler „Unschuldig: Der Fall Julia B“.

Die Thüringer Schauspielerin Christina Große ist am Samstag, 4. Mai, im Zweiteiler „Unschuldig: Der Fall Julia B.“ zu erleben. Darin versucht eine unschuldig verurteilte Frau (Emily Cox) nach fünf Jahren Gefängnis in ihr früheres Leben zurückzukehren. Parallel dazu rollt Kommissar Kauth (Thomas Loibl) den Fall neu auf. Doch der Ermittler ist psychisch angeschlagen. Ihn hat der Unfalltod seiner Kollegin, gespielt von Christina Große, mitgenommen. Seither erscheint sie ihm als imaginierte Person.

Die Tote Jessica Strobeck (Christina Große) ist wie ein Schatten für Max Kauth (Thomas Loibl). © ARD Degeto/Filmpool Fiction GmbH | ARD Degeto/Filmpool Fiction GmbH/Christine Schroeder

1970 in Blankenhain (Weimarer Land) geboren, wuchs Christina Große in Saalfeld auf. Von 1990 bis 1994 studierte sie an der Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg. Seither hat sie in zig Film- und TV-Produktionen mitgewirkt.

Termin: Samstag, 4. Mai, 20.15 Uhr und 21.45 Uhr, ARD

Der Zweiteiler steht bereits in der ARD-Mediathek: Teil 1 und Teil 2

Mehr über Christina Große:

„Mission Ulja Funk“: Ein Thüringer Roadmovie

Rudolstädter Gastspiel mit Sohn – Christina Große stellt Film vor