Ein Wald im Wald, den nur sie sehen und betreten kann: Fiona ist überglücklich mit ihrer Entdeckung. Aber: Ihren Freunden Jakob und Olivia bleibt der Wald verschlossen. Zudem droht Pflanzen und Tieren eine große Gefahr.

Ein bisschen Magie, ein wenig Esoterik, dazu Alltag von Hausaufgaben bis zum nervigen kleinen Bruder – das ist der Stoff, aus dem die neue Reihe „Anderwald“ gemacht ist. Die Hauptrollen spielen Fiona, Olivia und Jakob, dick befreundet, in derselben fünften Klasse und zuhause in derselben Straße.

Nahezu alles machen sie zusammen, daher ist es kein Wunder, dass Wolken im Paradies aufziehen, als Fiona ohne ihre beiden besten Freunde Abenteuer erlebt. Denn beim Spielen im Wald ist sie plötzlich weg. Für Jakob und Olivia sieht es so aus, als sei sie in einer mächtigen alten Ulme verschwunden. Für Fiona hingegen hat sich ein nebelverhangenes steinernes Tor aufgetan, durch das sie in eine andere Welt gelangt. Die erstmal wirkt, wie die, die sie gerade verlassen hat.

Bäume verstehen und Gefühle spüren

Wären da nicht die flüsternden Bäume, die sie verstehen kann, die Sonnenstäublinge, seltsame winzige Wesen, die sich über sie lustig machen, und der Wolf, vor dem sie Hals über Kopf flieht. Dass sie die Gefühle von Mensch und Tier spüren kann, das weiß Fiona schon lange. Sie muss nur ein Wesen berühren und spürt dessen Trauer, Freude oder was auch immer gerade in ihm vorgeht. In diesem Wald jedoch ist es anders – und warum haben so viele Bäume angesengte und abgebrannte Spitzen?

Spaziergang durch „Anderwald“ Wo ihre Freunde nur eine alte Ulme sehen, tut sich für Fiona ein großes steinernes Tor auf. © Loewe-Verlag | Stefanie Klaßen An der großen Ulme sind Olivia (von links), Jakob und Fiona oft. Sie ahnen nicht, dass der Baum ein Tor zu einer anderen Welt verbirgt. © Loewe-Verlag | Stefanie Klaßen Die Sonnenstäublinge sind freche kleine Wesen aus dem Anderwald – und ein wenig eitel. © Loewe-Verlag | Stefanie Klaßen Jakob weiß (fast) alles, gerade auch über die Natur. Was er nicht weiß, googelt er und teilt seine Erkenntnisse mit Olivia und Fiona (rechts). © Loewe-Verlag | Stefanie Klaßen Im Lupenglas hat Jakob ein Insekt gefangen und zeigt es Olivia (links) und Fiona. In so einem Glas lassen sich winzige Tiere gut beobachten, aber sie müssen auch schnell wieder freigelassen werden. © Loewe-Verlag | Stefanie Klaßen Beste Freunde: Olivia, Jakob und Fiona (von links). © Loewe-Verlag | Stefanie Klaßen Weil sie Kräuter brauchen, die bei Mondlicht geerntet werden müssen, schleichen sich die drei Freunde einmal nachts aus dem Haus. © Loewe-Verlag | Stefanie Klaßen Nach der nächtlichen Kräutersammlung stellen die drei Freunde aus den Kräutern Bonbons her. © Loewe-Verlag | Stefanie Klaßen Das Rezeptbuch von Fionas Mutter. © Loewe-Verlag | Stefanie Klaßen Das ist Fiona mit ihrer Familie: ihre Mutter, die aus Kräutern jede Menge selbst macht von Tee bis Bonbons, ihr Baby-Bruder Felix und ihr Vater, ein Vogel-Experte. © Loewe-Verlag | Stefanie Klaßen Die weise Eule hilft den Kindern - aber es muss schnell gehen, denn sie ist müde und will schlafen. Schließlich ist sie nachts aktiv. © Loewe-Verlag | Stefanie Klaßen 1 / 11

Bei jedem Besuch fühlt sich Fiona wohler: Der Wald hat auf sie gewartet, der Wolf ist anders, als er scheint, und die weise Eule hilft ihr zu begreifen, was die selbst gemachten Kräuterbonbons ihrer Mutter mit alldem zu tun haben und wie auch ihre Freunde den Anderwald besuchen können. Noch ahnt Fiona nicht, dass Pflanzen und Tiere ihre letzte Hoffnung in sie setzen …

HIER geht‘s zur Leseprobe.

Leicht zu lesen und zu erfassen ist die Geschichte, die Julie Leuze für Menschen ab 8 erdacht hat, und sie macht Spaß. Der besonnene Jakob, der alles weiß (oder im Internet nachschaut), die impulsive Olivia, die immer gern in allem die Beste ist, und die unerschrockene Fiona, die erst Angst bekommt, wenn sie schon mittendrin ist im Unbekannten, sind ein Trio zum Gernhaben.

Illustratorin Stefanie Klaßen lässt Baumkronen über die Seiten wachsen oder kaum sichtbares Getier über Wurzeln huschen. Sie zeichnet in Grautönen, gestattet sich hier und da Elemente in gedecktem Grün – ein interessanter Gegenpol zum mitunter rasanten Geschehen. Liebevoll verziert sie Kapitelanfänge und Seitenzahlen mit Flügelnüsschen beziehungsweise Blättern. Optisch noch einmal deutlich von der Geschichte abgesetzt ist „Magisches Gewisper“, damit bekommt der Anderwald eine eigene Stimme.

Aus dem Buch entlässt Julie Leuze mit einem Cliffhanger, der eine neue Gestalt einführt. Aber das Warten hat am 17. Juli 2024 Juni ein Ende: An dem Tag soll Band 2 erscheinen.