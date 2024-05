Kochberg. Kammermusik mit dem Collegium Musicum in Großkochberg am 11. Mai

Am Samstag, 11. Mai, ab 17 Uhr, ist das Collegium Musicum ’23, ein vor einem Jahr gegründetes Ensemble für Alte Musik aus Leipzig, zum ersten Mal im Liebhabertheater Schloss Kochberg zu Gast. Die musikalische Leitung hat die Barockviolinistin Nadja Zwiener, die auch als Konzertmeisterin von The English Concert in London bekannt ist. Das Kammerkonzert widmet sich dem musikalischen Aufbruch zur Goethezeit. Zu hören sind Werke von Carl Philipp Emanuel Bach und Georg Anton Benda. Dabei sind Nadja Zwiener, Violine, Regine Freitag, Violine, Katharina Holzhey, Viola da gamba und Violoncello, und Daniel Trumbull, Cembalo.

Das 2023 von der Barockgeigerin Nadja Zwiener und dem Leipziger Thomasorganisten Johannes Lang gegründete Ensemble Collegium Musicum ´23 bezieht seine Inspiration aus der Hauptwirkungsstätte Johann Sebastian Bachs, der 1723 das dortige Thomaskantorat antrat. Ebenfalls aus diesem Jahr stammt die Violine, die Nadja Zwiener für dieses Repertoire spielt.

Kartenreservierungen: Per Mail: theaterkasse@liebhabertheater.com; Museumskasse Schloss Kochberg Mi.- Mo. 10-18 Uhr, Tel.: 036743 / 225 32