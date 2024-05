Weimar. Er stammt aus Graz, lebt in Berlin und arbeitet inzwischen oft in Leipzig: Schauspieler Julian Weigend gehört zum Team von „In aller Freundschaft“ und spielte 2022 in Beelitz erstmals die Titelrolle in Hugo von Hoffmannsthals „Jedermann. Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes“. Im Juli ist die Inszenierung sechsmal im Weimarhallenpark zu erleben. Darüber haben wir mit ihm ebenso gesprochen wie über seine Rolle in der Sachsenklinik und seine eigene Nahtod-Erfahrung.