Erfurt. Der Erlös soll Konzerte bei Menschen ermöglichen, die keinen direkten Zugang zu Live-Musik mehr haben.

Vier namhafte Musiker geben diesen Sonnabend (25.5.) ein Benefizkonzert zugunsten junger Musiker im Erfurter Dom. Akteure sind der nicht zuletzt für seine Bach-Interpretationen prominente isländische Tenor Benedikt Kristjánsson, die spanische Geigerin Carla Marrera Martínez, die Cellistin Simone Drescher sowie Hausherr Silvius von Kessel an der Orgel. Der Eintritt ist frei, um großzügige Spenden wird gebeten. Der Erlös des Konzerts im Rahmen der 30. Internationalen Orgelkonzerte kommt dem hiesigen Ortsverein von „Yehudi Menuhin Live Music Now“ (LMN) zugute, der Stipendien an exzellente Musikstudierende ausreicht. Diese verpflichten sich im Gegenzug, Auftritte für Menschen zu spielen, die keinen direkten Zugang zu Live-Musik mehr haben: in Kliniken, Altenheimen, Hospizen, Schulen und Kindergärten in sozialen Brennpunkten oder in Justizvollzugsanstalten. Die Idee zur europaweiten Live-Music-Now-Bewegung geht auf den legendären Geiger Yehudi Menuhin (1916-1999) zurück; den Weimarer Ortsverein initiierte der Dirigent und Komponist George Alexander Albrecht (1935-2021). Der Verein finanziert sich ausschließlich aus Spenden.

Sonnabend 25. Mai, 19.30 Uhr im Dom St. Marien zu Erfurt