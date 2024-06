Erfurt. Wir stellen anlässlich des 100. Todestages Franz Kafkas neue und bekannte Graphic Novels über den Schriftsteller und sein Werk vor.

Franz Kafkas Todestag jährt sich am 3. Juni zum 100. Mal. Wir stellen aus diesem Anlass eine Auswahl an Graphic Novels vor – über den Schriftsteller wie seine Werke, neue und bekannte:

Das Cover des Buchs „Kafka“ von David Zane Mairowitz und Robert Crumb. © Reprodukt

Die wohl berühmteste gezeichnete Biographie und zugleich – man kann es getrost so nennen – Einführung in das Kafkasche Werk erfährt dieses Jahr eine Neuauflage im Taschenbuchformat. Die Erstauflage des schlicht „Kafka“ betitelten Buchs von David Zane Mairowitz und Robert Crumb ist vor 29 Jahren erstmals erschienen und inzwischen zu einem Standardwerk der biographischen Werke über den Dichter aus Prag avanciert. Mit den Crumb typischen Zeichenstil, der teils filigrane Züge annimmt, und den nicht nur beschreibenden, sondern interpretativen und einordnenden Ausführungen von Mairowitz sind die 176 Seiten ein perfekter Einstieg in das Mysterium von Kafkas (Innen-)Leben und Geschichten.

David Zane Mairowitz, Robert Crumb: Kafka, Reprodukt, 176 Seiten, 9,90 Euro

Das Cover des Buchs „Komplett Kafka“ von Nicolas Mahler. © Suhrkamp

„Komplett Kafka“ von Nicolas Mahler ist hingegen die erste Drucklegung – mit einem ähnlichen Ansatz wie „Kafka“. Wenn auch deutlich minimalistischer: Mahler nutzt flott eine Art Strichmännchen-Stil, auch die textlichen Ausführungen sind knapper als bei Crumb und Mairowitz. Der prämierte Zeichner verwebt Ausschnitte aus Kafkas Werk und Leben mit Mythen wie dem Golem von Prag. Es ist schließlich Kafka für Dummies: Kurz und knapp gelingt teils augenzwinkernd ein Überblick mit flotter Buchstabenfolge und Pinselstrich. Mahler bezieht sich oft auf die Quellenlage des Max Brod, eines Freundes und Förderers zu Lebzeiten und nach seinem Tod eine Art Verwalter und Erklärer des literarischen Nachlasses.

Nicolas Mahler: Komplett Kafka, Suhrkamp Verlag, 127 Seiten, 18 Euro

Das Cover des Buchs „Die Verwandlung“ von Richard Horne, Éric Corbeyran und Franz Kafka. © Knesebeck

Die Comic-Version der Erzählung „Die Verwandlung“ grenzt an Blasphemie, denn Kafka selbst hatte seinen Verleger vor dem Druck angewiesen, das Ungetier nicht zu zeigen, auch nicht auf dem Cover. Richard Horne und Éric Corbeyran haben’s 2010 trotzdem getan und das Tier als Schabe interpretiert. In temporeichen Panels erzählen sie mit weniger Text als das Original, aber dafür enorm eindringlichen, teils temporeichen Bildern, die an die Hochzeit kunstvoller Schwarz-Weiß-Filme erinnern, die Geschichte von Gregor Samsa, die auch eine Geschichte der menschlichen Natur und ihrer Zwiespältigkeit und Abgründe ist. Die gezeichnete Version ist beinahe schon selbst ein Klassiker.

Richard Horne, Éric Corbeyran, Franz Kafka: Die Verwandlung, Knesebeck, 48 Seiten, 22 Euro

Der gezeichnete Kafka Seite aus der Graphic Novel „Kafka“. © Reprodukt Das Werk stammt von David Zane Mairowitz und Robert Crumb. © Reprodukt Seite aus der Graphic Novel „Kafka“ von David Zane Mairowitz und Robert Crumb. © Reprodukt Seite aus der Graphic Novel „Kafka“ von David Zane Mairowitz und Robert Crumb. © Reprodukt Seite aus der Graphic Novel „Kafka“ von David Zane Mairowitz und Robert Crumb. © Reprodukt Seite aus der Graphic Novel „Kafka“ von David Zane Mairowitz und Robert Crumb. © Reprodukt Seite aus der Graphic Novel „Kafka“ von David Zane Mairowitz und Robert Crumb. © Reprodukt Seite aus der Graphic Novel „Kafka“ von David Zane Mairowitz und Robert Crumb. © Reprodukt Seite aus der Graphic Novel „Kafka“ von David Zane Mairowitz und Robert Crumb. © Reprodukt Seite aus der Graphic Novel „Kafka“ von David Zane Mairowitz und Robert Crumb. © Reprodukt Das Cover des Buchs „Verwandelt“ von Alexander Pavlenko und Thoms Dahms. © Knesebeck Seite aus der Graphic Novel „Verwandelt“ von Alexander Pavlenko und Thomas Dahms. © Knesebeck Seite aus der Graphic Novel „Verwandelt“ von Alexander Pavlenko und Thomas Dahms. © Knesebeck Seite aus der Graphic Novel „Verwandelt“ von Alexander Pavlenko und Thomas Dahms. © Knesebeck Seite aus der Graphic Novel „Verwandelt“ von Alexander Pavlenko und Thomas Dahms. © Knesebeck Seite aus der Graphic Novel „Verwandelt“ von Alexander Pavlenko und Thomas Dahms. © Knesebeck Das Cover des Buchs „Die Verwandlung“ von Richard Horne, Éric Corbeyran und Franz Kafka. © Knesebeck Seite aus der Graphic Novel „Die Verwandlung“ von Richard Horne, Éric Corbeyran, Franz Kafka. © Knesebeck Seite aus der Graphic Novel „Die Verwandlung“ von Richard Horne, Éric Corbeyran, Franz Kafka. © Knesebeck Seite aus der Graphic Novel „Die Verwandlung“ von Richard Horne, Éric Corbeyran, Franz Kafka. © Knesebeck Seite aus der Graphic Novel „Die Verwandlung“ von Richard Horne, Éric Corbeyran, Franz Kafka. © Knesebeck Seite aus der Graphic Novel „Die Verwandlung“ von Richard Horne, Éric Corbeyran, Franz Kafka. © Knesebeck Seite aus der Graphic Novel „Die Verwandlung“ von Richard Horne, Éric Corbeyran, Franz Kafka. © Knesebeck Das Cover des Buchs „Wie ein Hund“ von Danijel Žeželj. © Avant-Verlag Seite aus der Graphiv Novel „Wie ein Hund“ von Danijel Žeželj. © Avant-Verlag Seite aus der Graphiv Novel „Wie ein Hund“ von Danijel Žeželj. © Avant-Verlag Seite aus der Graphiv Novel „Wie ein Hund“ von Danijel Žeželj. © Avant-Verlag Seite aus der Graphiv Novel „Wie ein Hund“ von Danijel Žeželj. © Avant-Verlag Seite aus der Graphiv Novel „Wie ein Hund“ von Danijel Žeželj. © Avant-Verlag Seite aus der Graphiv Novel „Wie ein Hund“ von Danijel Žeželj. © Avant-Verlag Seite aus der Graphiv Novel „Wie ein Hund“ von Danijel Žeželj. © Avant-Verlag Seite aus der Graphiv Novel „Wie ein Hund“ von Danijel Žeželj. © Avant-Verlag 1 / 32

Das Cover des Buchs „Wie ein Hund“ von Danijel Žeželj. © Avant-Verlag

Welch interpretativen Sog das Werk Kafkas entfachen kann, zeigt Danijel Žeželj in seiner Episoden-Sammlung „Wie ein Hund“. Der kroatischstämmige Zeichner zeichnet als roten Faden die Kurzgeschichte „Ein Hungerkünstler“ als dystopische Graphic Novel, streut aber auch Ausschnitte aus anderen Erzählungen sowie Tagebucheinträgen ein. Daran muss man sich erst gewöhnen: Es ist kein homogenes Werk, die Unterbrechungen des „Hungerkünstlers“ scheinen nicht immer in den Erzählfluss zu passen. Allerdings: Der fragmentarische Ansatz spürt gut das zerfaserte Arbeiten Kafkas nach. Und: Die Bildgewaltigkeit Žeželjs ist eine Klasse für sich, seine Verortung in einer düster-utopischen Realität spricht für die Zeitlosigkeit von Kafkas Schaffen. Bonus: Alle verwendeten Werke gibt es im Anhang als Textform.

Danijel Žeželj: Wie ein Hund, Avant-Verlag, 104 Seiten, 22 Euro

Das Cover des Buchs „Verwandelt“ von Alexander Pavlenko und Thoms Dahms. © Knesebeck

Einen Schnelldurchlauf durch das Leben Franz Kafkas bieten Alexander Pavlenko und Thomas Dahms in „Verwandelt“, jedoch recht detailliert und mit wissenswerten Details, die in den bereits genannten biographischen Graphic Novels nicht vorkommen. Etwa Begegnungen mit Künstler-Prominenz wie Kurt Tucholsky oder die kritisch aufbereitete Zusammenkunft mit Rudolf Steiner und einer Diskussion um die sogenannte Judenfrage. Längere Ausschnitte aus Tagebüchern Kafkas und seinem Werk nehmen etwas Tempo aus dem Ritt durch Daten und Stationen, auch der Darstellung der ewigen Selbstzweifel des Prager Künstler geben die beiden Autoren mehr Platz. Bis schließlich: „Am 3. Juni 1924 hört Franz Kafka auf, an sich und der Welt zu leiden.“

Alexander Pavlenko, Thomas Dahms: Verwandelt: Franz Kafka - Leben, Lieben, Literatur, Knesebeck, 128 Seiten, 24 Euro

Mehr zum Thema Graphic Novels