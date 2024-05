Beim Internationalen Comic-Salon treffen sich Künstler, Fans und Verlage alle zwei Jahre. 300 Ausstellungen, Workshops, Vorträge und Aktionen verteilen sich über die Innenstadt

„In der ganzen Stadt ist was mit Comics!“: So begeistert kann ein Vater klingen – und er hat recht. Der Internationale Comic-Salon in Erlangen ist so viel mehr als eine Messe, er ist ein Festival rund um die Kunst der grafischen Literatur – das größte in Deutschland. Deshalb sollte gut zu Fuß sein, wer es besucht, denn Ausstellungen und Veranstaltungen verteilen sich über die gesamte Innenstadt.

Kleine Ausstellungsräume entlang der Einkaufsstraße, zwischen Döner-Imbiss und Drogerie, laden zum Beispiel mit der oberen Hälfte von Putins Gesicht zum Besuch ein. Die Ausstellung versammelt unter dem Titel „Leben in der Kriegszone“ Comics aus der Ukraine. Manche sind bildgewaltig, da wirkt ein Bombenangriff fast schön, andere nüchtern und erschreckend.

Sie sind Zeichen für die Veränderung des Festivals, das seit mehr als vier Jahrzehnten alle zwei Jahre ausgerichtet wird: „Stand früher vor allem das Sammeln im Mittelpunkt, sowie das Bestaunen von eindrucksvollen Originalen, sind es heute die gesellschaftlich und politisch relevanten Themen, die sich in den Comics widerspiegeln, und die in den Ausstellungen gezeigt und im weiteren Programm vertieft werden“, sagt Bodo Birk, Abteilungsleiter im Erlanger Kulturamt und verantwortlich für den Comic-Salon.

In 3D den Ozean entdecken

Der fröhliche Gegenpol zu den ersten Themen wird im Kulturzentrum E-Werk geschaffen, wo wir auf den begeisterten Vater treffen. Dort läuft das Programm für die Jüngeren unter dem Titel „Kinder lieben Comics“. Familien sitzen dort im Garten und zeichnen miteinander. Sie lassen sich anregen von Profis, die zeigen, wie ihre Kunst entsteht – nachahmen ausdrücklich erwünscht. Auch hier gehören Lesungen und Workshops dazu sowie Ausstellungen.

Für die ein Raum auch schon einmal stockfinster ist und es rauscht und blubbert wie unter Wasser. Fische sind an die Wände gemalt oder hängen von der Decke, erwecken in jedem Fall die Illusion, sie schwämmen um die Besucher herum. Wir sind bei Jim Curious, dem kleinen Helden des französischen Zeichners Matthias Picard, der in einem altertümlichen Taucheranzug die Wunder des Ozeans entdeckt. Picard arbeitet in 3D – für seine Comics ist eine entsprechende Brille nötig. „Man denkt, man könnte hier ganz weit laufen“, tönt es fast ehrfürchtig aus dem Mund eines Jungen. „Abgefahren, oder?“ kann seine Mutter nur zustimmen.

Ein Kilo Manga für 20 Euro

Marktplatz und Schlossgarten gehören fünf Messezelten, in denen sich die Verlage der Branche präsentieren. Knapp 300 sind es, vom Privatmenschen bis zum großen Verlag. „1 Kilo Manga für 20 Euro“ heißt es hier, „Für wen soll es sein?“ wird dort gefragt – in dem Fall am Stand des Carlsen-Verlages, wo Olivia Vieweg einen kleinen Malkasten vor sich liegen hat. Denn die in Weimar lebende Künstlerin signiert ihre Werke nicht: Alle, die ihr ein Buch vorlegen, bekommen es mit einem Unikat zurück. Ein Fangirl wie aus ihrem jüngsten Comic zeichnet sie in jeden einzelnen Band. „Ich bin Zeichnerin, da ergibt sich das für mich von selbst. Und mir ist wichtig, dass es für die Leute etwas Besonderes ist, nicht nur eine Unterschrift.“

Markgraf Friedrich von Brandenburg-Bayreuth steht normalerweise im Freien auf dem Erlanger Marktplatz. Wenn sich Messezelt A über ihm wölbt, dient das Denkmal als Treff- und Ruhepunkt. © Funke Medien Thüringen | Anette Elsner

Für sie ist der Comic-Salon „wie ein Klassentreffen. Wir Zeichner leben ja über ganz Deutschland verstreut und alle zwei Jahre sehen wir uns hier“. Zeichnen sei „ein einsamer Job“, das Treffen in Erlangen deshalb umso wichtiger. Findet auch Verena Maser. Sie ist Übersetzerin aus dem Japanischen mit Schwerpunkt Manga und Anime, gestaltet beim Comic-Salon Vortrag und Workshop über ihre Arbeit. „Es ist schön, dass wir die Künstler treffen können“, freut sie sich.

Natürlich spielt das Marketing eine wichtige Rolle: Viewegs jüngstes Werk „Fangirl Fantasy“ ist pünktlich zur Messe erschienen. Das Erlanger Kunstmuseum hat dazu mit der Künstlerin eine sehenswerte Ausstellung gestaltet, die einen Überblick über ihr Schaffen gibt. In kurzen Videos gibt Vieweg Erklärungen– und hat im Vorraum einen „Selfie-Point“ mit ihren Fangirls gestaltet. Augenzwinkernd: Da können alle mal ein Star sein, sollten aber aufpassen, was die Fangirls mit ihnen machen, ganz wie im Buch.

Urban Sketchers treffen sich im „Dorf“

Ein gutes Stück entfernt vom Kunstmuseum sitzen und stehen Menschen im Freien und zeichnen: die Urban Sketchers. Jede ist bei der relativ jungen Kunstrichtung willkommen, Anfänger wie Profi. Skizzen (Sketches) von Stadtszenen werden gezeichnet – direkt vor Ort, im Alltag, auf Reisen. So kann ein zeichnerisches Tagebuch entstehen wie das von Nicola Maier-Reimer. Die Hamburger Künstlerin freut sich, dass der Comic-Salon das Urban Sketching integriert hat: „Die Schnittmengen zwischen den Richtungen sind fließend“, sagt sie. Ein „Dorf“ für die Sketcher ist am Hugenottenplatz aufgebaut, dessen Häuserzeilen Maier-Reimers Motiv sind.

Vier Tage Programm mit 300 Veranstaltungen samt Kinoprogramm stellt die Stadt Erlangen auf die Beine, zieht damit laut Bodo Birk „sehr viele junge Leute, mindestens genauso viele Frauen wie Männer, Leser*innen von Comics und Graphic Novels aus ganz Deutschland, aber auch sehr viele allgemein an Kunst und Kultur interessierte Menschen, viele Familien mit Kindern aufgrund des Festivals im Festival ‚Kinder lieben Comics‘ und natürlich auch die Branche, also ein Fachpublikum aus ganz Europa“ an.

Noch Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juni, täglich ab 10 Uhr. www.comic-salon.de