Jedes Jahr aufs Neue ein bewegender Moment: Die Ankunft der Spatzen-Jury per Bahn in Gera. Das Festival "Goldender Spatz" findet vom 2. bis 4. Juni im KuK und Metropol-Kino in Gera sowie vom 5. bis 8. Juni im Cinestar Erfurt statt. © Ulrike Merkel | Ulrike Merkel