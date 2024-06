Eisenach. „Mitarbeitende des Landestheaters Eisenach“ wenden sich an dessen Träger und die Presse. Sie wollen demnach Misstände öffentlich machen. Der Intendant geht jetzt in den Betriebsrat und plant eine Vollversammlung.

Toxisches Arbeitsklima, strukturelles Mobbing am Arbeitsplatz, Behinderung in der Arbeit, manipulatives Vorgehen gegen Mitarbeiter, fehlende Verantwortungsübernahme, übergriffiges Verhalten, permanente Arbeitsüberlastung: Dass solche Vorwürfe, wie sie am Mittwochabend in und aus Eisenach laut wurden, aus Staats- und Stadttheatern gegen die eigene Chefetage an die Öffentlichkeit gelangen, ist inzwischen beinahe schon an der Tagesordnung. In Thüringen war vergleichbares zuletzt massiv aus dem Theater Erfurt zu hören, an dem Guy Montavon zwar immer noch nominell Generalintendant ist, das Amt deshalb bekanntlich aber nicht mehr ausübt. „Es ist schade, wozu dieser Fall führt“, erklärte dessen Kollege Jens Neundorff von Enzberg dazu kürzlich. „Scheinbar stehen nun alle Intendanten und Intendantinnen unter Generalverdacht.“

Nun trifft ihn ein dergleichen höchstpersönlich: geäußert in zwei allerdings anonym gehaltenen, gleichwohl halbwegs zuordenbaren offenen Briefen an die Theaterträger, die jetzt übern großen Presseverteiler gestreut wurden. Der wesentlichere ist mit „Mitarbeitende des Landestheaters Eisenach“ unterzeichnet, flankiert von einem weiteren „einer Mitarbeiterin“ aus dem Staatstheater Meiningen. In beiden zwar eigenständigen, aber kooperierenden und durch eine Kulturstiftung verbundenen Häusern ist Neundorff seit 2021 Intendant.

„Hilferuf“ wegen autoritärem Führungsverhalten

Der Brief aus Eisenach wird als „Hilferuf“ beschrieben. Autoritäres Führungsverhalten, verbunden mit hoher Arbeitsbelastung, steht durch ihn im Raum. Neundorff komme einmal wöchentlich aus Meiningen nach Eisenach, aber weder seiner Verantwortung noch Fürsorgepflicht nach. Derweil gewähre er der Verwaltungschefin Einfluss in künstlerische Prozesse, die nicht in ihrer Verantwortlichkeit liegen. Bei einem von der Bundeskulturstiftung geförderten Projekt sei regelmäßig die Unterstützung verwehrt worden: Es handelt sich wohl um das derzeit als Wanderperformance durch den Wartburgkreis tourende Kindertheater „Die grüne Bande“, das spielerisch an Erfahrungen mit der ehemaligen innerdeutschen Grenze anknüpft.

Der Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Massive Stilkritik am Intendanten Neundorff ist weder aus Eisenach noch Meiningen neu. Sie begleitet ihn, seit er seinen Amtsantritt für 2021 vorbereitete und riss seitdem zumindest hinter vorgehaltener Hand selten ab. Einige Konflikte konnten ausgeräumt oder wenigstens abgeschwächt werden, neu kamen auf. Überraschend frühzeitig wurde sein Vertrag indes bereits bis 2031 verIängert.

Im offenen Brief macht sich nun Frust Luft, der mit dem Abschied vom Jungen Schauspiel als Sparte zu tun hat. Das Ensemble wächst nach dem Sommer einerseits um zwei auf acht Schauspieler, folgt dann aber unter neuer Spartenleitung dem üblichen Profil eines Abendspielplans für Erwachsene. Es geht der Hausleitung dabei um Konsolidierung der Zuschauer- und Einnahmesituation.

Junges Schauspiel plante Protestaktion für diesen Samstag

Vom vielseitigen und anspruchsvollen Programm der letzten Jahre für alle Altersgruppen bleibe dann nicht mehr viel übrig, heißt es dazu in einem dieser Tage thüringenweit verteilten Schreiben, das für diesen Samstag zum Protestieren, Aufmerksammachen, Trauern, aber auch Feiern eingeladen hatte. Ein Sarg soll für diese Aktion bestellt worden sein, die der Intendant am Mittwoch untersagte. Das hätte er nicht getan, „wenn offen mit mir geredet worden wäre “, erklärte er auf Nachfrage, derweil er sich zunächst durchaus nachvollziehbar zu einzelnen Vorwürfen nicht äußert, unter Verweis auf die Anonymität des Briefes. Angekündigt war ihm demnach eine Abschiedsaktion von Absolventen eines freiwilligen Kulturjahres, die nun, wie es scheint, unangekündigt umgewidmet werden sollte.

Dabei: Etwas zu feiern und zugleich zu betrauern hätte es durchaus gegeben. Das von Spartenchefin Esther Jurkiewicz und Dramaturg Moritz von Schurer verantwortlich und künstlerisch ergiebig umgesetzte, von ihren Vorgängern Jule Kracht und Christoph Macha maßgeblich vorbereitete Programm trug zu vielversprechender Profilschärfung bei. Dass es beiden nicht vergönnt ist, das mit eigener Handschrift weiterzuentwickeln, ist zu bedauern und betrauern. Öffentlicher Protest dagegen kommt zu spät und belastet im Zweifelsfall die Nachfolger mehr als die Adressaten.

Intendant will Vorwürfe gegen sich öffentlich aushängen

Missstände beenden, Veränderung erwirken: Das ist indes erklärtermaßen das Ziel dieses offenkundig von der Bühnengewerkschaft GDBA unterstützen Vorgehens unbenannter Akteure. Sie lassen sich einstweilen nur so einkreisen: Es gehen jetzt drei Schauspieler, die Regisseurin und Spartenchefin, zwei Dramaturgen. Zwei Schauspieler, die bleiben, sitzen im dreiköpfigen Betriebsrat, der sich über den Vorgang nun erst einmal ebenso verständigen muss. Neundorff hat diesen für Donnerstag nun zur Beratung mit den Spartenchefs eingeladen, für Freitag plant er kurzfristig, eine Vollversammlung einzuberufen. Den Brief wolle er öffentlich aushängen lassen, erklärte er.