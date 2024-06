Eine verrückte Tierwelt in Versen, in der zudem noch Ungereimtheiten aufzuklären sind, serviert Stefanie Duckstein mit viel Witz.

Wölfe in Nudeln und Pudel, die dudeln, Hühner, die stricken, und Lamas als Zicken sind nur vier der Tiere, mit denen Stefanie Duckstein zum Wortsport animiert – worauf Erdmännchen und Frosch gleich zu Beginn dieses originellen und witzigen Buches hinweisen. „Würzige Tierreime mit Rätselsalat“ lautet der Untertitel, zu Recht. Die Autorin und Illustratorin reimt holperfrei, fantasievoll und hat dabei ganz offenbar den Schalk im Nacken.

Der Eisbär, der Klimawandel und der Kutter

Zum Beispiel über den Eisbären und den Klimawandel: „Er liebt es, zwischen den Ländern zu wandern. / Wie kommt er, wenn’s taut, noch von einem zum andern? / Schnell einen Billigflug ergattern? / Per Kutter übers Eismeer knattern?“

Wenn die Frösche Party am See machen, gibt‘s Tee – und Romantik. © Penguin Random House | Stefanie Duckstein

Oder über Krokodile, und was sie im Maul haben könnten: „Grässliches! Hässliches! Unvergessliches! – Jodelnde Schwäne? / Eine Mundspül-Fontäne? Säbelrasselnde Kapitäne? / Nicht Schwäne, nicht Kräne, man sieht es beim Gähnen: / Das Maul ist randvoll mit gefährlichen Hähnen.“

Vom Kichern ins Grübeln kommen

Ja, und da kommen die kleinen Leserinnen vom Kichern ins Grübeln: Hähne im Maul, das geht doch gar nicht! So ist es. Genauso wenig nagen Biber gerne an Kämmen oder singt der Froschchor im Tee. Ein wenig versteckt in den detailverliebten Zeichnungen, die jedes Tiergedicht begleiten, gibt Duckstein einen Hinweis darauf, was des Reimrätsels Lösung sein könnte.

Was Geweihe und Eier bei Elchen zu suchen haben – das Buch verrät es. © Penguin Random House | Stefanie Duckstein

Die sich zeigt, wenn die Seite mit der Illustration aufgeklappt wird: In einem Vierzeiler wird jeweils verraten, was gemeint war. Das Krokodil hat natürlich gefährliche Zähne im Maul, die Biber nagen an Stämmen und der Froschchor singt im See.

Die Lösung ist Teil des aufgeklappten neuen großen Panoramabildes: Bei den Fröschen zeigt es offenbar eine fortgeschrittene Stunde, denn deren Party hat Fahrt aufgenommen; die Biber demonstrieren, was sie mit Stämmen so alles anstellen, und bei den Krokodilen wird fröhlich gespielt. Zähne fliegen ihnen überdies aus den Mäulern (warum, das erfährt, wer das Buch liest).

Viele kleine Gags in den Zeichnungen versteckt

Für zwölf Tiere hat Stefanie Duckstein Tatsachen mit sympathisch-verrückten Blödeleien gemischt und auf den Innenseiten des Einbandes gleich noch eine Weltkarte gezeichnet. Ihre tierischen Helden hat sie dorthin gemalt, wo sie zu Hause sind, und auch das mit Augenzwinkern und Fantasie.

Genau hinschauen ist gefragt, um die vielen kleinen Gags zu sehen, die Duckstein in die Bilder eingebaut hat – und lautes (Vor-)Lesen für Mega-Spaß.

Stefanie Duckstein: Wölfe in Rudeln kochen Nudeln mit Pudeln. cbj, 36 Seiten, 15 Euro, ab 4 © cbj | cbj

Noch mehr Bücher mit Wortspielereien und Reimen