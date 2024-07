Schwarzburg. Rundgänge in dem Schloss in Ostthüringen sind an jedem Wochenende geplant.

Auf Spurensuche durch das seit wenigen Jahren in Teilen wieder zugängliche Hauptgebäude von Schloss Schwarzburg lädt die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten auch in dieser Saison ein. Die Führungen mit Mitgliedern des Fördervereins Schloss Schwarzburg – Denkort der Demokratie e.V. werden bis Anfang Oktober an Wochenend- und Feiertagen angeboten.

Der Rundgang führt vom nördlichen Bereich der Schlossanlage bis in den Emporen- und den Ahnensaal im Hauptgebäude. Er gibt Einblick in die Geschichte des Schlosses, zu der auch der begonnene Umbau zum Reichsgästehaus unter den Nationalsozialisten gehört.

„Denkort der Demokratie“ wird besichtigt

Aber auch der Teilausbau des Hauptgebäudes unter dem Titel „Denkort der Demokratie“ im Rahmen der Internationalen Bauausstellung (IBA) Thüringen wird in den Blick genommen. Anmeldungen werden unter 03 67 30/ 39 96 30. entgegengenommen. Die Termine für Juli sind an jedem Sonnabend und Sonntag jeweils um 10, 12, 14 und 16 Uhr angesetzt.

Der Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zudem lädt das Thüringer Landesmuseum Heidecksburg ganzjährig ins Zeughaus von Schloss Schwarzburg zum Besuch der Schauwaffensammlung der Grafen und Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt ein. Auch das Kaisersaalgebäude ist ganzjährig zu besichtigen.