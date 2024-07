Ohne sie gäbe es weder Obst noch Gemüse; Honig sowieso nicht: Bienen sind für uns lebenswichtig. Dass manche gern allein leben, andere schwarz-blau schillern und vieles mehr verrät dieses Lese-, Spiel- und Rätselbuch.

Wer hat Antennen, einen Rüssel und Sammelbeine? Klingt nach einer Außerirdischen, meint aber ein sehr irdisches Wesen, das seit mindestens 75 Millionen Jahren über unseren Planeten summt. Es sammelt Nektar, produziert Honig und bestäubt Pflanzen. Nicht von ungefähr hat Johanna Prinz deshalb ihr Buch „Wilde Helfer der Natur genannt“ – sie erklärt darin verständlich, spannend und zum Mitmachen alles rund um die Biene.

Zum Beispiel, dass Biene ein Oberbegriff ist: Auch Hummeln sind Bienen. Und dass es nicht nur die Honigbienen gibt, die zusammen in Bienenstöcken leben, sondern auch Wildbienen, die lieber allein durchs Leben fliegen und in der Erde leben oder in Mauerlöchern. Sie können gestreift sein, oben Rot, unten Braun oder schwarz-lila-blau schimmern – mehrere hundert Bienenarten schwirren durch unser Land.

Unter den Honigbienen gibt es Wächterinnen, Kindermädchen, Bauarbeiterinnen und Sammlerinnen – je nachdem, wie alt sie sind. Denn die Pflichten wechseln in ihrem 45 Tage kurzen Leben. Ausnahme: die Königin, das kann nur eine sein. Illustratorin Chantal Deschepper zeigt diesen Lebenszyklus in einem witzigen Bild: Bienen mit Armbrust, Schaufel oder Landkarte gibt’s nur hier ebenso wie ein Labyrinth, durch das wir das Insekt zur Bienenweide lotsen müssen. So werden Felder oder Wiesen genannt, auf denen viele Pflanzen wachsen, von denen die Tiere sich ernähren.

Es gibt Hummelsteckbriefe, Wimmelbilder, ein Quiz und Tipps, wie der eigene Balkon oder Garten ein Bienenparadies werden kann. Alles ist üppig und wunderschön illustriert mit vielen Details, und am Ende wissen wir eine ganze Menge mehr und der Stachel der Biene kann nicht mehr schrecken.

Aber leider werden die fleißigen Tiere immer weniger, weil ihnen Pflanzenschutzmittel schaden und sie nicht mehr genug Nahrung finden. Das schadet auch uns, denn egal, ob Hummel, Honig- oder Wildbiene: Sie alle tragen Pollen von Blüte zu Blüte und sorgen so dafür, dass es Obst und Gemüse überhaupt geben kann.

Deshalb wird in jedem Jahr am 20. Mai der Weltbienentag begangen, damit sich noch mehr Menschen für den Schutz der Bienen einsetzen. Aus demselben Grund ist am 6. und 7. Juli 2024 Tag der deutschen Imkerei. Dabei werden die Imker aktiv, die Honigbienen ein Zuhause geben und Honig produzieren. Wer noch mehr wissen will: Das Deutsche Bienenmuseum in Weimar macht zwar 2024 wegen der Sommerferien keine Aktionen zum Imkereitag, hat aber geöffnet. Wie jeden Tag, außer Montag.

Johanna Prinz (Text), Chantal Deschepper (Illu.): Bienen. Wilde Helfer der Natur. Léman Publishing, 48 Seiten, 19,90 Euro, ab 6 © Léman Publishing | Léman Publishing

