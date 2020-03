Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Corona in Thüringen: Diese Veranstaltungen fallen aus oder werden verlegt

Veranstaltungen ab 1000 Personen in Thüringen abgesagt, von 500 bis 1000 Teilnehmer nur mit Sondergenehmigung

Frühlingslese und Kinderbuchtage in Erfurt sollen stattfinden

Heimspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Chemnitz und Wettkämpfe der Rollstuhl-Basketballer abgesagt

Rennsteiglauf sowie Heimspiel des Thüringer HC auf der Kippe

Landesregierung erhebt generelles Verbot für Veranstaltungen über 1000 Personen

Thüringen verbietet alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern, bei Veranstaltungen zwischen 500 und 1000 Personen soll restriktiv und unter strengen Vorgaben geprüft werden, ob sie stattfinden. Das hängt unter anderem vom erwarteten Personenkreis ab. Die Maßnahme soll zunächst bis zum 10. April gelten. Im Saale-Orla-Kreis sind nach einer erneuten Corona-Infektion Veranstaltungen ab 50 Menschen verboten, in Jena, dem Kyffhäuserkreis und in Weimar seit Dienstagnachmittag ab 500 Menschen. Weitere Infos zu Jena gibt es hier.

Es wäre „verantwortungslos und unvernünftig, in größerem Stile Veranstaltungen mit vielen Leuten zu organisieren und durchzuführen“, sagt Torsten Bossert, Leiter des Krisenstabes im Saale-Orla-Kreis. Ähnlich sieht es die Eisenacher Diabetologin Karin Schlecht: „Lokale Gesundheitsämter können bei solchen Menschenansammlungen doch keine Unbedenklichkeiten absichern!“

Die abgesagten Veranstaltungen, bei denen Tickets im Ticketshop Thüringen erworben werden können, sehen Sie hier im Überblick.

Diese Veranstaltungen wurden zudem abgesagt oder verschoben:

Altenburg, Jahresempfang Altenburger Land: Der Jahresempfang des Landrates Uwe Melzer (CDU) wird nicht wie geplant am 27. März im Lindenau-Museum Altenburg stattfinden. Der Festakt wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Altenburg, Frühlingsnacht und Regionalmesse: Die Veranstalter der Frühlingsnacht und der Regionalmesse für Arbeit, Ausbildung und Pendler in Altenburg haben sich entschlossen, auf die Durchführung im März zu verzichten.

Bad Langensalza, Kirschblütenfest und Kinderfest: Das Kirschblütenfest Hanami und das Kinderfest Kodomo No Hi im Japanischen Garten von Bad Langensalza sind abgesagt. Sie sollten am 19. April und 10. Mai stattfinden.

Bad Frankenhausen, Kyffhäuser-Berglauf: Der für den 4. April geplante Kyffhäuser-Berglauf wird auf einen bisher noch nicht bekannt gegebenen Termin verschoben.

Buchenwald, 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers: Die Landesregierung sagt die zentrale Gedenkfeier zur Befreiung des Konzentrationslagers am 5. April in Buchenwald ab. Die Stiftung überlegt nun zu alternativen Formen, wie das Gedenken stattfinden könne.

Eisenach, Jobmesse: Am 18. März sollte die große Premiere der „Job-Messe“ für den Hotel- und Gaststättenbereich in der Eisenacher Aßmannhalle stattfinden. Die Messe wird nun verschoben. Geplant ist die Premiere nun für Herbst 2020 oder Frühjahr 2021.

Eisenach, Kinderumzüge: Mehrere Kindergärten der Stadt machen ihren Umzug zum Sommergewinn nur intern auf dem eigenen Gelände, bei anderen fällt er ganz aus.

Elxleben, Turniere der Rollstuhlbasketballer: Das Champions-League-Viertelfinale der Rollstuhlbasketballer der Thuringia Bulls findet nicht wie geplant statt. Wie der Verein mitteilte, hat der Verband alle Spiele zunächst abgesagt. Davon betroffen sind auch die Turniere in Elxleben.

Erfurt, Helge Schneider-Konzert: Das Konzert von Helge Schneider am Mittwoch in der Erfurter Messe wurde abgesagt.

Erfurt, Andrea Berg-Konzert: Das für Freitag, 13. März, angesetzte Konzert mit Andrea Berg wird am Freitag nicht stattfinden.

Erfurt, Messe Reiten-Jagen-Fischen: Auch die beliebte Messe wird aufgrund von Vorsichtsmaßnahmen nicht starten.

Erfurt, Milchtag: Das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft teilte am Dienstag mit, dass der am 16. März geplante 24. Thüringer Milchtag im Congress Center der Messe Erfurt nicht stattfindet

Erfurt, Jobmesse: Die für Mittwoch (11. März) in Erfurt in der Thüringenhalle geplante Jobmesse wird aus Schutz vor dem Coronavirus auf den 27. Mai verlegt. Darauf habe man sich von Seiten des Veranstalters nach bekanntwerden neuer Infektionen im Freistaat geeinigt.

Erfurt, Infoabende Helios-Klinik: Das Helios-Klinikum in Erfurt hat vorsorglich seine beliebten Infoabende für werdende Eltern bis Ende April abgesagt. Folgende Termine sind davon betroffen: 11. März, 25. März, 8. April und 29. April 2020, jeweils ab 19.30 Uhr.

Gera, Autofrühling: Auch der 28. Autofrühling am 21. und 22. März im Kultur- und Kongresszentrum wurde am Dienstag abgesagt

Gera, der Abschluss der Frauen- und Familiendekade in den Gera-Arcaden am 14. März findet nicht statt.

Gera, die Ostthüringer Studienmesse am 18. März im KuK fällt aus.

Gera, die internationale Katzenausstellung am 4/5. April fällt ebenso dem Corona-Virus zum Opfer.

Gera, es gibt keinen verkaufsoffenen Sonntag am 22. März.

Gotha, Helios-Klinikum: Im Gothaer Klinikum wurden alle Veranstaltungen in diesem Monat abgesagt. Davon betroffen sind neben Elterninformationsabenden, auch Kreißsaalführungen, Erste-Hilfe-Kurse für Eltern, Stillgruppe und Babymassage. Das Krankenhaus folgt damit den Empfehlungen, welches das Robert-Koch-Institut für die Bewertung von Großveranstaltungen herausgegeben hat.

Gotha, Konzert des Schuljugendchores Pforta: Ein für den 17. März in Gotha vorgesehenes Konzert des Schuljugendchores Pforta fällt aus. Sachsen-Anhalt hat alle größeren Schülerfahrten verboten.

Jena: JenaKultur teilt mit, dass bis auf weiteres alle Veranstaltungen der Jenaer Philharmonie, der Trödelmarkt am 21. März im Stadtzentrum und der Holzmarkt am 4. April im Stadtzentrum abgesagt werden.

Jena, Interbild-Symposium: Das fünfte Interbild-Symposium am 18. März an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena wird auch abgesagt. Ein neuer Termin werde bekanntgegeben.

Mühlhausen, Güttler-Konzert: Das für den 14. März in der Kornmarktkirche in Mühlhausen geplante Konzert mit dem Trompeten-Virtuosen Ludwig Güttler und dem Leipziger Bach-Collegium wird auf den 11. Oktober, 18 Uhr, verlegt. Nach einer Mitteilung der veranstaltenden Agentur bleiben die Karten gültig. Sie können aber auch bis zum 14. April zurückgegeben werden.

Pößneck, Kneipenmeile: Auch die für den 21. März angekündigte Kneipenmeile gehört nun zu den abgesagten Veranstaltungen.

Pößneck, Schützenhaus: Im Schützenhaus werden die Veranstaltungen "Karlsson vom Dach" am 15. März und der Irish Folk mit "F. Misd" am 20. März abgesagt. Die Veranstalter werden so bald wie möglich über die Rückerstattung der Tickets informieren. Auch das Frühlingssingen mit Chören aus Pößneck und Umgebung am 22. März fällt aus, Tickets können in der Stadtinformation zurückgegeben werden.

Sonneborn, Oldtimer-Treffen: Das 22. Oldtimer-Treffen mit Teilemarkt in Sonneborn am 14. März haben die Veranstalter abgesagt. Ort des Treffens war das Industriegebiet Velux in Sonneborn.

Sömmerda, Kreisfeuerwehrverbandstag: Der für den 20. März angesetzte 30. Feuerwehrverbandstag des Kreisfeuerwehrverbands Sömmerda wird auf unbestimmte Zeit verschoben.

Sömmerda, Talentshow: Die Stiftung Finneck hat sich entschieden, die inklusive Talentshow "Show der außergewöhnlichen Talente" auf den 7. Juli 2020 zu verschieben. Ursprünglich sollte sie am 21. April im Sömmerdaer Volkshaus vonstatten gehen.

Sömmerda, Hummel-Konzert: Das Konzert von „Darius M. Hummel & Band“ am 14. März im Volkshaus Sömmerda muss auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden, teilte die Stadtverwaltung mit. Der Nachholtermin ist am 27. Februar 2021. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit oder können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Sondershausen, After-Work-Party: Das Achteckhaus in Sondershausen sollte am Freitag, 13. März, Gastgeber einer "After-Work-Party" sein. Diese wurde nun abgesagt.

Sondershausen, Possenlauf: Am 21. März sollte der 30. Possenlauf in Sondershausen stattfinden. Er wurde nun auch abgesagt. Ein Nachholtermin ist noch nicht bekannt.

Sondershausen, Medizin-Vortrag: Die städtische Volkshochschule verschiebt zudem ihren Vortrag „Wie viel Medizin braucht der Mensch“. Dazu eingeladen hatte die Regelschule Sondershausen am morgigen Mittwoch (11. März). Auch hier ist noch kein Ausweichtermin bekannt.

Triptis: Die Motocross Veranstaltung am 28./ 29.03.2020 musst ebenso abgesagt werden

Weimar, Katalytiker-Treffen: Das 53. Jahrestreffen der deutschen Katalytiker im Kongresszentrum Weimarhalle (11. bis 13. März 2020) wird ebenfalls nicht stattfinden. Es wurde vom Veranstalter offiziell abgesagt. Der jährlich in Weimar anberaumte Kongress war mit 500 zum Teil internationalen Teilnehmern geplant.

Weimar, Fachkongress Landesförderinstitute: Für einen Fachkongress der Landesförderinstitute, der für die nächste Woche geplant war, sucht der Veranstalter einen neuen Termin im Herbst in der Weimarhalle.

Weimar, Richter- und Staatsanwalt-Tag: Der Deutsche Richterbund verschob den für den 1. bis 3. April in Weimar geplanten 23. Richter- und Staatsanwaltstag auf den April 2021. Zur größten Tagung des Richterbundes hatte sich unter anderem Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) angekündigt.

Ob diese Veranstaltungen stattfinden, ist noch unklar

Erfurt, Heimspiel Thüringer HC (Stand 10. März, 16.45 Uhr): Die Frauen des Handball-Bundesligisten Thüringer HC müssen um die Austragung ihres Heimspiels am Freitag gegen die SG BBM Bietigheim bangen. "Wir warten noch auf eine schriftliche Anweisung der Ämter. Erst wenn diese vorliegt, kann zusammen mit der Spielleitenden Stelle über weitere Maßnahmen beraten und entschieden werden", sagte THC-Geschäftsführer Maik Schenk.

Erfurt, Bibi & Tina (Stand 9. März, 12 Uhr): Kann das Musical „Bibi & Tina“ am Donnerstag in die Thüringenhalle locken und der THC am Wochenende vor Publikum Handball spielen? Antworten darauf hat der Erfurter Coronavirus-Krisenstab auf Dienstag, 10. März, vertagt.

Erfurt, Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport: Die 49. Deutschen Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport sollen mehr als 2000 Aktive und 14.000 Gäste am 21. und 22. März in der Erfurter Messehalle zusammenführen. Doch Corona bringt das „Großereignis der Extraklasse“, mit dem der Bund Deutscher Karneval wirbt, in Gefahr.

Jena, Stadion: Das kommende Heimspiel vom FC Carl Zeiss Jena gegen den Chemnitzer FC steht derzeit auf der Kippe. Auf seiner Facebook-Seite gab der Verein am Dienstag bekannt, dass er klar eine Spielabsage forciere, statt in einem leeren Stadion zu spielen. Finale Abstimmungen müssten dazu aber noch mit den Chemnitzern und dem DFB erfolgen.

Diese Veranstaltungen finden nach wie vor statt (Stand, Dienstag, 18 Uhr)

Arnstadt, Bach-Festival: Das vom 19. bis 22. März geplante Festival soll wie geplant anlaufen. "Aktuell gibt es im Ilm-Kreis keine begründeten Verdachtsfälle und somit werden die Vorbereitungen für das 16. Bach-Festival planmäßig weitergeführt. Stand heute (Dienstag) findet das Bachfestival Arnstadt statt. Entsprechend der weiteren Entwicklung werden wir selbstverständlich fortlaufend informieren“, heißt es vom Kulturbetrieb Arnstadt.

Eisenach. Der Sommergewinn, Deutschlands größtes Frühlingsfest, findet in diesem Jahr ohne dem Umzug und den Kommersch-Abenden statt.

Erfurt, Kinderbuchtage (Stand 9. März): Veranstalter Peterknecht informiert, dass die Veranstaltungen zu den Kinderbuchtagen nach wie vor stattfinden.

Erfurt, Frühlingslese (Stand 9. März): Auch die Termine der Frühlingslese starten planmäßig, so lange es keine amtlichen Verfügungen oder aber vermehrte Absagen von Gästen gibt, heißt es seitens des Veranstalters Herbstlese.

Erfurt, Brandt-Tagung (Stand 9. März): Die Tagung der Willy-Brandt-Stiftung zum Jahrestag des Brandt-Besuches am 19. März in der Kleinen Synagoge soll ebenso normal stattfinden.

Thüringen, Jugendweihe: Die Organisatoren der Jugendweihe-Veranstaltungen in Thüringen behalten die Entwicklungen im Blick. Absagen sind bisher aber kein Thema.

Wenn Sie uns über weitere Absagen informieren wollen, senden Sie einfach eine Mail an online@thueringer-allgemeine.de

Die Übersicht erhebt keinerlei Gewähr auf Vollständigkeit.

