Der neue Generalmusikdirektor Ruben Gazarian vor dem Theater Gera. In Altenburg wird die ganze Spielzeit über im Theaterzelt gespielt. Wegen Corona verlängern sich die Sanierungen im Landestheater bis zum Sommer.

Ruben Gazarian ist neuer GMD in Gera – Saison startet mit Corona-Spielplan

Zwei wichtige Nachrichten hatte Generalintendant Kay Kuntze am Mittwoch zu verkünden: Obwohl er selbst schon gar nicht mehr recht daran glauben mochte, wurde pünktlich zu Spielzeitbeginn ein neuer Generalmusikdirektor (GMD) für das Theater Altenburg-Gera gefunden: der Armenier Ruben Gazarian. Gleichzeitig kündigte Kuntze an, dass nun doch „Plan C“ in Kraft treten wird – „C wie Corona.“ Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.