Ich habe in meinem Fahrradschuppen ein kleines Wespennest entdeckt, welches offenbar gerade gebaut wird, es ist noch leer – darf ich es einfach entfernen? Auch Mäuse und derzeit Füchse machen uns das Leben schwer…

Es antwortet Jürgen Ehrhardt vom Nabu Thüringen: „Wildlebende Tiere wie die Wespen sind vom Bundesnaturschutzgesetz geschützt, sie dürfen nicht mutwillig beunruhigt, gefangen, verletzt oder getötet werden. Dies gilt auch für ihre Lebensstätten, das Zerstören der Wespennester ist also nicht gestattet. Zumal es sich um eine geschützte Art handeln kann. Am besten meidet man den Schuppen, bis das Volk im Herbst von allein abstirbt. Ansonsten gibt es Tipps, was man tun kann. Es kommt natürlich immer auf den Ort an, an dem das Nest hängt. Beraten lassen kann man sich auch von den Unteren Naturschutzbehörden oder von Wespenberatern. Eine Liste mit Ansprechpartnern befindet sich auf unserer Internetseite.“

Bei Problemen mit Mäusen im Haus sollte man zuerst auf Vorbeugung setzten. Das bedeutet etwa, die Schlupflöcher der Tiere zu verschließen, bevor sie überhaupt ins Haus kommen.

Fuchs und auch Steinmarder gehören zur Fauna des Siedlungsraumes und haben ihr Verhalten an diesen Lebensraum angepasst. Man sollte sich einfach an die Tiere gewöhnen, denn vergrämt man sie aus ihren Revieren, wird der Lebensraum schnell wieder von einem anderen Artgenossen besetzt. Will man sich zum Beispiel vor Schäden durch Steinmarder am Auto schützen, hilft oft schon ein Stück Maschendrahtzaun, das auf den Boden unter die Motorhaube gelegt wird. Und wer nicht möchte, dass Fuchs und Marder in den Hühnerstall kommen, der baut ihn sicher und verschließt ihn rechtzeitig vor der Dämmerung.

