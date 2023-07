18-Jähriger auf Simson flüchtet mit 150 km/h vor Polizei und wirft Helm auf Beamte

Mit einer getunten Simson S 51 ist ein 18-Jähriger vor einer Polizeikontrolle geflohen und hat die Beamten gefährdet.

Am Freitagmittag fuhren zwei Polizeibeamte auf Motorrädern auf der Delitzscher Straße in Richtung der Bundesstraße 87 und wollten den Simsonfahrer kontrollieren. An dem Moped war kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht.

Als die Beamten das Blaulicht einschalteten, beschleunigte der Simsonfahrer und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei brachte er seine getunte Simson auf über 150 km/h bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h, ignorierte ein Stoppschild und warf einen mitgeführten Helm in Richtung der Polizeibeamten.

Der Fahrer versuchte schließlich, sich mit seinem Moped in einem Rapsfeld in Weltewitz zu verstecken, wurde aber wenig später entdeckt. Gegen ihn wird nun ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie versuchter gefährlicher Körperverletzung. Darüber hinaus war das Moped unzulässig umgebaut. Sein Führerschein und die Simson S 51 wurden beschlagnahmt.

