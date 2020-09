30-Jähriger aus Mühlhausen vermisst: Polizei sucht nach Zeugen

Seit Sonntagabend wird der der 30-jährige Ronny Haak aus Mühlhausen vermisst. Nach Angaben der Polizei war er zuletzt in einem Krankenhaus in Mühlhausen gesehen worden, das er in unbekannte Richtung verließ.

Bild des Vermissten 30-Jährigen. Foto: Polizei Mühlhausen

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Vermisste Hilfe braucht, bittet die Polizei um sachdienliche Zeugenhinweise. Sie fahndet mit einem Foto und folgender Personenbeschreibungen nach dem vermissten Mann: Ronny Haak ist etwa 1,75 Meter groß und hat eine normale Figur. Er hat kurze, dunkelbraune Haare und eine auffällige Tätowierung am rechten Arm. Zum Zeitpunkt, als er das letzte Mal gesehen wurde, trug er einen grauen Pullover und eine dunkle Jeans.

Möglicherweise hält sich der Vermisste im Raum Arnstadt auf. Die Polizei nimmt unter der Telefonnummer 03601/4510 Informationen entgegen.

