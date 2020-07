Erfurt. In Erfurt wurde ein 54-Jähriger bewusstlos geprügelt. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

54-Jähriger in Erfurt bewusstlos geprügelt und schwer verletzt

Bei einem Übergriff in Erfurt wurde ein 54-Jähriger schwer verletzt. Wie die Polizei am Dienstag informierte, kam es am Montagabend in der Trommsdorffstraße zu dem Übergriff auf den Mann. Aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums hatte der Mann zunächst kurzzeitig das Bewusstsein verloren.

Als ein Rettungswagen vor Ort eintraf, wurde ein 41-jähriger, stark alkoholisierter Mann aggressiv. Er habe auf den am Boden liegenden Mann eingetreten und -geschlagen. Ein weiterer Mann sei dem wehrlosen, inzwischen wieder bewusstlosen Mann zu Hilfe geeilt. Dabei wurde er ebenfalls von einem Faustschlag getroffen.

Der 54-Jährige sei schließlich mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Auch der Täter wurde aufgrund seines Alkoholpegels von über 2,6 Promille in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei ermittele nun wegen gefährlicher Körperverletzung.