Gräfenroda. Eine mutmaßliche Amokdrohung eines Schülers hat im Ilm-Kreis für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Das ist bisher bekannt:

Am Dienstagabend hat eine mögliche Bedrohungslage im Ilm-Kreis zu einem größeren Polizeieinsatz an einer Schule in Gräfenroda gesorgt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war sie darüber informiert worden, dass ein Schüler offenbar eine Amoktat im Freundeskreis angekündigt habe. Daraufhin seien umgehend polizeiliche Maßnahmen zur Überprüfung der möglichen Gefährdungslage eingeleitet worden.

Unter anderem wurden intensive Ermittlungen zu dem Schüler, der mutmaßlich die Drohung ausgesprochen haben soll, geführt. Dazu waren auch Polizisten bis zum Mittwochmorgen an der betroffenen Schule im Einsatz. Von einer tatsächlichen Bedrohungslage werde aktuell zwar nicht ausgegangen, die Schulleitung habe aber eigenständig den Schulbetrieb für den heutigen Tag eingestellt.

Gegen den Schüler wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des dringenden Tatverdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten (§ 126 StGB) eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red