Weimar. Unbekannte hinterlassen am Wahlkreisbüro der Bundestagsabgeordneten Susanne Hennig-Wellsowin in Weimar Fäkalien und Farbe. Das ist bisher bekannt:

Das Weimarer Wahlkreisbüro der Bundestagsabgeordneten Susanne Hennig-Wellsow (Die Linke) ist von Unbekannten mit blauer Farbe und Fäkalien beschmiert worden. Das Schaufenster wurde nach Angaben einer Partei-Mitarbeiterin mit mehreren Farbspritzern versehen. Außerdem hätten sich ganze Kothaufen vor dem Büro befunden, weitere Fäkalien seien am Fenster verschmiert worden.

Der Vorfall am Büro der Linken-Politikerin, das sich in der Warschauer Straße 26a in Weimar West befindet, soll sich nach Informationen von Susanne Henning-Wellsows Wahlkreismitarbeiterin am Dienstagmorgen ereignet haben. Nach deren Angaben sei wegen der Attacke noch am selben Tag eine Anzeige gegen Unbekannt bei der Weimarer Polizei-Inspektion gestellt worden sein.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red