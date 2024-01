Sondershausen. Fahrzeug gehört Umzugsfirma, die von Sondershäuser Stadtratsmitglied Patrick Weber (Die Heimat, früher NPD) und bekanntem Klubbetreiber Philipp Gerlach geführt wird

Vermutlich steckt Brandstiftung hinter dem Feuer, bei dem ein Lastwagen des Sondershäuser Unternehmens GWL Umzüge und Transporte GmbH kürzlich vor der firmeneigenen Lagerhalle in Kleinfurra abgebrannt ist. Davon geht die Polizei geht nach ersten Ermittlungen bereits am Mittwochabend aus. Mögliche Motive mutmaßlicher Täter sind unklar. Man ermittle „in alle Richtungen“ , so Polizeisprecherin Vanessa Lundershausen.