Bad Frankenhausen. Brandermittler der Kripo Nordhausen sind seit Freitagmorgen in einem einsturzgefährdetem Gebäude in der Brauhausgasse. Nach einem Feuer wurde dort eine Leiche gefunden.

Nach dem Garagenbrand am Donnerstagabend in der Brauhausgasse in Bad Frankenhausen ist am Freitag am Brandort eine leblose Person aufgefunden worden. Das bestätigte die Sprecherin der Landespolizeiinspektion Nordhausen, Polizeikommissarin Vanessa Ludershausen, am Freitag auf Nachfrage dieser Redaktion. Ob es sich bei dem Toten um die am Vorabend vermisste Person handelt, werde nun ermittelt. Bis zum späten Abend waren Einsatzkräfte von acht Feuerwehren vor Ort, um den Brand in der Innenstadt zu löschen. In dem Nebengelass befand sich eine Hobbytischlerei mit Maschinen und Holzlagerung.

Auf der Suche nach der Brandursache sind seit Freitagmorgen die Brandermittler der Kriminalpolizei in dem einsturzgefährdeten Gebäude. Ein Zeuge will am Donnerstagnachmittag „mehrere explosionsartige Geräusche“ gehört haben. Als Feuerwehreinsatzleiter Jens Fischer am Brandort eintraf, hätten die beiden miteinander verbundenen Gebäude bereits in Vollbrand gestanden. Ein Dachstuhl sei bereits abgebrannt gewesen, beim anderen griffen die Flammen gerade auf die Dachhaut über.

Wegen der schmalen Gasse hatten sich die Löscharbeiten schwierig gestaltet. „Wir mussten zirkeln, um die beiden Drehleiterfahrzeuge am Brandort zu positionieren“, berichtet der Einsatzleiter. Neben den Freiwilligen Feuerwehren Bad Frankenhausen, Ringleben, Seehausen, Esperstedt, Ichstedt und Udersleben unterstützte die Freiwilligen Feuerwehr Greußen die Löscharbeiten mit Atemschutzgeräten sowie Hachelbich und Bendeleben mit Personal.

