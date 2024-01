Möhrenbach. Im Ilm-Kreis ist am frühen Samstagmorgen ein Autofahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 21-Jährige kam von der Straße ab und stürzte zehn Meter tief einen Abhang hinab.

Am frühen Samstagmorgen ist ein 21 Jahre alter Toyotafahrer auf der L1047 zwischen Möhrenbach und Hohe Tanne von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Laut Meldung der Polizei war der Mann gegen 3 Uhr in der Früh unterwegs, als er unmittelbar hinter dem Ortsausgang Möhrenbach in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam.

Das Auto stürzte etwa zehn Meter in die Tiefe und rutschte anschließend auf dem schneebedeckten Boden in einen angrenzenden Bach. Der 21-Jährige wurde dabei schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Das Auto war nur noch schrottreif und wurde durch den Abschleppdienst geborgen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red