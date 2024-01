Mühlhausen. Feuer in Mühlhausen: Gartenlaube in Kleingartenanlage völlig zerstört - Polizei ermittelt zur Ursache. Der Schaden ist enorm. Was steckt hinter dem mysteriösen Feuer am Stieg?

Am vergangenen Freitagnachmittag in Mühlhausen: Nahe der Eisenacher Landstraße steht plötzlich eine Gartenlaube in Flammen. In einer Kleingartenanlage am Stieg lodert ein Feuer, das die Laube bis auf die Grundmauern zerstört. Der Schaden? Mehr als 10.000 Euro, schätzt die Polizei. Doch was hat das Feuer entfacht? Noch tappen die Ermittler im Dunkeln. Ein Gartenparadies verwandelt sich binnen Minuten in eine Szene der Verwüstung.

Die Brandursache bleibt vorerst ein Geheimnis, verborgen unter den verkohlten Überresten der Gartenlaube. Die Mitarbeiter der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich und die Kriminalpolizei Nordhausen sind im Einsatz und suchen nach Antworten.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.