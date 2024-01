Weimar. Zum großen Glück für die Besitzer war zum Unfallzeitpunkt niemand zu Hause.

Ein Unfall mit kurios anmutender Ursache hat sich in der Straße Am Schießhaus ereignet. Der Verursacher musste nach dem Zwischenfall mit dem Verdacht auf einen Oberschenkelhalsbruch ins Klinikum eingeliefert werden. Das bestätigte ein Sprecher der Landespolizei-Direktion Jena am Montag auf Anfrage unserer Zeitung zu dem Unfall, der sich bereits am Samstag vor einer Woche, dem 6. Januar, ereignet hat. Dabei war der Wagen des Verursachers im Bereich der Reihenhaus-Bebauung im Süden der Straße in das Haus Nummer 15 gefahren.