Bad Langensalza. Die Übergabe eines Paketes löste in Bad Langensalza einen Polizeieinsatz aus. Sowohl der Empfänger als auch der Überbringer nutzten den Notruf.

Ein großes Missverständnis zwischen Paketzulieferer und -empfänger löste am Dienstagnachmittag in Bad Langensalza einen Polizeieinsatz aus. So hatte der Empfänger zur Entgegennahme des Paketes ein Messer mitgenommen, um es sofort öffnen zu können. Laut Polizei fühlte sich dadurch der Zulieferer bedroht und rannte deshalb mitsamt des Paketes davon. Dem Empfänger wiederum kam das Wegrennen komisch vor, weshalb er dem Paketboten hinterherlief. Der Postmann flüchtete sich in sein Fahrzeug und informierte, genauso wie der Empfänger, die Polizei. Diese konnte schließlich das Missverständnis zwischen den beiden aufklären. Aufgrund des Anfangsverdachtes der Bedrohung wurde dennoch eine Anzeige aufgenommen.

