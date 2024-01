Großbreitenbach. Polizei und Feuerwehr sind am Mittwochnachmittag bei einem Wohnhausbrand im Ilm-Kreis zum Einsatz gekommen. Das Obergeschoss des Hauses ist vorerst unbewohnbar.

Durch ein Feuer in einem Wohnhaus in Großbreitenbach (Ilm-Kreis) ist ein Sachschaden von rund 150.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, brach der Brand am Mittwochnachmittag aus, die Bewohner konnten das Haus in der Hauptstraße selbstständig verlassen, dabei wurde niemand verletzt.

Die Feuerwehr löschte das Feuer, den Angaben zufolge ist das Obergeschoss des Hauses unbewohnbar. Während des Einsatzes wurde die Straße gesperrt. Wie genau der Brand ausbrach, ist bislang nicht bekannt.

dpa