Weimar. Auch wegen glatter Straßen gibt es in Weimar und im Weimarer Land mehrere Unfälle. Personen werden nicht verletzt aber die Sachschäden sind groß.

Am Donnerstagmorgen fuhr ein Autofahrer von Buchfart in Richtung Oettern. Ca. einen Kilometer nach dem Abzweig Vollersroda lagen plötzlich mehrere umgestürzte Bäume auf der Fahrbahn. Laut Polizei konnte der Fahrer nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierte mit einem der Stämme. Der Fahrer blieb unverletzt, das Auto musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Zu schnell in die Kurve

Ein 57-Jähriger fuhr Mittwochabend die Landstraße von Blankenhain kommend in Richtung Kleinlohma. Ca. 500 Meter vor dem Ortseingang Kleinlohma kam der Fahrer in einer Linkskurve rechts von der schneebedeckten Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Danach schleuderte das Auto in den gegenüberliegenden Straßengraben und kollidierte dann mit einem Behälter für Streugut. Um wieder auf die Straße zu gelangen, fuhr der Mann noch ca. 40 Meter über ein Feld und fuhr dabei noch einen Leitpfosten um. Sein Wagen wurde im Frontbereich stark beschädigt, der Streugutbehälter komplett zerstört. Personen wurden nicht verletzt.

Auto übersehen

Am Mittwoch gab es in Weimar einen Unfall an einer Ampel. Laut Polizei sei ein Renault-Fahrer von der Schwanseestraße über die Milchhofstraße gefahren und wollte an der Kreuzung zur Erfurter Straße in Richtung Stadtzentrum abbiegen. Hier missachtete er die Vorfahrt eines auf der Erfurter Straße fahrenden VW Tiguan und es kam zur Kollision. Das Fahrzeug des Verursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden belaufe sich auf insgesamt 20.000 Euro.

Mit Fahrbahnbegrenzung kollidiert

Vermutlich aufgrund von Fahrbahnglätte stieß ein Autofahrer am Mittwoch in Weimar in der Florian-Geyer-Straße gegen eine Fahrbahnbegrenzung. Das Auto wurde laut Polizei dabei derart beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden am Fahrzeug belaufe sich auf ca. 4000 Euro, der Schaden am Fahrbahnbegrenzer auf ca. 2000 Euro.

An Ampel aufgefahren

In der Ernst-Thälmann-Straße in Weimar musste am Mittwoch ein Mercedes-Fahrer an der Kreuzung Schopenhauer Straße an einer Ampel anhalten. Ein hinter ihm fahrender Ford kam ebenfalls ordnungsgemäß zum Stehen. Der Fahrer eines Busses bemerkte laut Polizei die Situation jedoch zu spät, fuhr auf den Ford auf und schob diesen wiederrum auf den stehenden Mercedes. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red