Arnstadt. Betrunken, unter Drogen und auch noch ohne Fahrerlaubnis hat eine Frau in Arnstadt (Ilm-Kreis) den Zusammenstoß von zwei Autos verursacht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die 40-Jährige am Freitagnachmittag mit ihrem Wagen vom Mühlweg in die Quenselstraße in Arnstadt abbiegen und soll dabei das Auto einer 33-Jährigen im Gegenverkehr übersehen haben. Es kam zum Zusammenstoß. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Es wurde niemand verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten bei der 40-Jährigen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von mehr als 1,6 Promille, ein Drogenschnelltest verlief positiv auf chemische Betäubungsmittel. Zudem hatte die Frau keine Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet und Anzeige erstattet.

