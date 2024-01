Weimar. Bei einem Unfall im Weimarer Land sind am Montag zwei Menschen verletzt worden. Außerdem versuchten Unbekannte, in eine Tagespflege einzubrechen. Diese und weitere Meldungen der Polizei Weimar:

Einbruch in Tagespflege

Unbekannte sind zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen in eine Tagespflege in Weimar-Nord eingebrochen. Die Täter verursachten dabei einen Sachschaden von etwa 1000 Euro, schreibt die Polizei in einer Meldung. Sie hätten demnach im Inneren mehrere Türen aufgedrückt beziehungsweise aufgehebelt und Schränke und Bürocontainer durchwühlt – allerdings nichts entwendet.

Unfall mit zwei Leichtverletzten

Zwei zum Glück nur leicht verletzte sind das Resultat eines Unfalls auf der L 1055 zwischen Ollendorf und Ballstedt. Laut Meldung der Polizei fuhr ein 62 Jahre alter Lkw-Fahrer Richtung Ballstedt, als er plötzlich einem Tier hätte ausweichen müssen. Dadurch geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden 58-jährigen Honda-Fahrer zusammen. Der 58-Jährige wurde dabei von Splittern im Gesicht verletzt. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock, beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Landstraße war während der Unfallaufnahme vollgesperrt.

Geklautes Rad wiedergefunden

Einem 22 Jahre alten Mann wurde am Samstag sein Rennrad gestohlen. Nur wenige Tage später fand er es angeschlossen am Bahnhof in Weimar-Nord wieder. Da er nicht zweifelsfrei nachweisen konnte, dass es sich wirklich um seinen Drahtesel handelt, informierte er die Polizei. Diese öffnete das Schloss und klärt nun die Eigentumsverhältnisse, wie die Polizei in einer Meldung schreibt.

