Herschdorf. Bei einem Unfall im Ilm-Kreis ist am Donnerstagmorgen ein Mann verletzt worden. Er war mit seinem Auto von der Straße abgekommen und mit einem Baum zusammengestoßen.

Ein 46-Jähriger ist bei einem Unfall am Donnerstagmorgen im Ilm-Kreis verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr er in einem Smart von Königsee in Richtung Herschdorf. In einer Linkskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum.

Der Mann wurde durch den Verkehrsunfall verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Smart war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

