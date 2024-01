Weimar. Die Polizei sucht einen Mann, der mit seinem Handy Bilder von einer 16-Jährigen in Weimar angefertigt haben soll. Dazu hat sie ein Foto des mutmaßlichen Täters veröffentlicht.

Die Polizei sucht in Weimar einen Mann, der im September des vergangenen Jahres in der Kassenschlange eines Einkaufmarktes mit seinem Handy heimlich Aufnahmen des Intimbereichs einer 16-Jährigen gemacht haben soll.

Laut Meldung der Polizei ereignete sich der Vorfall am 7. September 2023 gegen 16.48 Uhr im Nahkauf in der Steubenstraße 2. Da es sich dabei um eine strafbare Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen handelt, hat die Polizei nach einem richterlichen Beschluss Bilder der Überwachungskamera freigegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Weimar unter der Einwahl 03643 882-0 entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red