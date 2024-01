Apolda. In einem leerstehenden Gebäude in Apolda wurde am Montagmorgen eine Leiche entdeckt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei zu den Todesumständen.

Am Montagmorgen ist ein Passant in Apolda auf eine Leiche gestoßen. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei dem Toten vermutlich um einen Obdachlosen, da die Leiche in einem leerstehenden Gebäude nahe dem Bahnhof gefunden wurde.

Die Kriminalpolizei sperrte den Bereich ab, auch die Mordkommission wurde hinzugezogen. Rechtsmediziner müssen nun klären, ob der Mann eines natürlichen Todes starb oder durch Fremdeinwirkung. Daneben prüfe die Polizei die Vermisstenfälle.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.