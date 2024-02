Waltershausen. Am frühen Montagmorgen musste die Feuerwehr in Waltershausen zu einem Brand ausrücken. Dahinter könnte ein politisches Motiv stecken.

Die Landespolizeiinspektion Gotha hat am Montagnachmittag diese Meldung zu einem Feuerwehreinsatz in Waltershausen verschickt: „Hier kam es zu einem Brandfall eines Fahrzeuges sowie einer Fassade eines sich in unmittelbarer Nähe befindlichen Wohnhauses.“