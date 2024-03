Nordthüringen. Ein berührungsfreies Schließsystem von Autos ist zugleich deren größte Schwachstelle. Diebe klauen mit Hightech-Methoden Nordthüringer Wagen.

Es ist so bequem: Keinen Schlüsselbund zücken, wenn man mit dem Auto fahren will, denn mit der Karte oder dem Stick in der Tasche öffnen sich Türen wie von Geisterhand; drinnen zum Starten nur noch einen Knopf drücken, statt das Schloss zu suchen. Keyless-Go heißt das Zaubersystem und ist doch eine große Schwachstelle moderner Fahrzeuge. Denn längst schalten sich Langfinger mit krimineller Hightech in die Funksignale zwischen Schlüsselkarten/-sticks und Autos.

Dann sind teuere Karossen plötzlich weg, wie im Nachbarkreis. Dort hatten es die Täter auf Fahrzeuge der Oberklassen und SUVs abgesehen. Alle Autos im Visier der Unbekannten waren mit einem Keyless-Go-System ausgestattet, berichtet eine Sprecherin der Polizeiinspektion Nordhausen.

Dauernde Signal-Verbindung ist die größte Schwachstelle

Im Rahmen der Anzeigenaufnahmen wurde bekannt, dass die Täter illegal Grundstücke betraten und mit einer Ortungstechnik versuchten, die Fahrzeugschlüssel zum Auto zu überbrücken, um sie in der Folge zu öffnen und zu starten. Das war also bandenmäßig organisiert, und die Bösewichte könnten jederzeit die nächste Region abgrasen.

In den angezeigten Fällen wurden die Täter von Überwachungskameras gefilmt. Da sie scheiterten, würde ihr Versuch ohne diese Aufzeichnungen nicht bekannt sein. Die Polizei geht davon aus, dass weitere gescheiterte Versuche unentdeckt bleiben – weil spurenlos –, sofern es keine Bilder gibt.

Die Polizei rät, die Fahrzeugschlüssel nur in geeigneten Behältnissen im Haus aufzubewahren und im Umgang mit den Schlüsseln nie arglos zu sein. Zudem sollten die Fahrzeuge möglichst so abgestellt werden, dass diese durch Dritte nicht ohne erheblichen Aufwand weggefahren werden können.

prib